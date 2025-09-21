Alzheimer: Roma si illumina viola per la Giornata Mondiale

La Giornata Mondiale dell’Alzheimer, un appuntamento cruciale per sensibilizzare l’opinione pubblica, si manifesta quest’anno con un’illuminazione viola al cuore dell’IRCCS San Raffaele di Roma.

Questa scelta cromatica, più che un mero atto simbolico, rappresenta un richiamo urgente a risvegliare coscienze e a focalizzare l’attenzione su una condizione subdola e devastante: la malattia di Alzheimer e le altre demenze correlate.

La malattia di Alzheimer non è solo un “dimenticanza”, ma un processo neurodegenerativo complesso che erode progressivamente la capacità cognitiva, la memoria, il linguaggio e, infine, la stessa identità del paziente.

Dietro ogni volto affetto da questa patologia si celano storie di famiglie provate, di relazioni spezzate e di un futuro incerto.

L’impegno dell’IRCCS San Raffaele va ben oltre la semplice illuminazione di un edificio.

Si tratta di un rinnovato investimento nella ricerca scientifica, che mira a svelare i meccanismi biologici alla base della malattia, identificando nuovi bersagli terapeutici e sviluppando strategie preventive.

La ricerca non si limita alla sola farmacologia, ma abbraccia un approccio multidisciplinare che include la neuropsicologia, la riabilitazione cognitiva, la genetica e la valutazione dei fattori di rischio ambientali e comportamentali.

La cura, inoltre, non si limita all’aspetto farmacologico, ma si estende a un supporto completo al paziente e caregiver.

Interventi non farmacologici, come la terapia occupazionale, la musicoterapia, la realtà virtuale e programmi di stimolazione cognitiva, si rivelano fondamentali per mantenere le residue capacità del paziente, migliorare la qualità della sua vita e alleviare il carico emotivo e fisico dei familiari.

L’assistenza domiciliare, spesso cruciale, richiede un’infrastruttura di supporto adeguata, con personale specializzato in grado di fornire assistenza qualificata e formazione ai caregiver.

L’IRCCS San Raffaele è attivamente impegnato nello sviluppo di modelli innovativi di assistenza domiciliare e nella creazione di reti di supporto per le famiglie, offrendo consulenza, gruppi di auto-aiuto e percorsi di formazione specifici.

L’iniziativa del San Raffaele sottolinea l’importanza di una cultura della memoria e della prevenzione.

Promuovere stili di vita sani, mantenere l’attività fisica e mentale, seguire una dieta equilibrata e gestire lo stress sono fattori chiave per ridurre il rischio di sviluppare la malattia di Alzheimer.

L’educazione e la consapevolezza, rivolte a tutte le fasce d’età, sono armi potenti nella lotta contro questa patologia.

La ricerca di una cura definitiva rimane la sfida più grande, ma ogni passo avanti, ogni nuovo approccio terapeutico, ogni piccolo miglioramento nella qualità della vita dei pazienti e dei loro familiari è una vittoria.

“Non dimenticare significa lottare insieme” non è solo uno slogan, ma un impegno concreto a dare speranza, a offrire supporto e a continuare a cercare risposte per una delle malattie più diffuse e devastanti del nostro tempo.