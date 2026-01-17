Anguillara Sabazia: Federica scomparsa, ombre di femminicidio

La scomparsa di Federica Torzullo, la donna di 41 anni sparita da Anguillara Sabazia l’8 gennaio, assume contorni sempre più inquietanti e converge verso un tragico scenario di femminicidio.

Le indagini, condotte con rigore dai carabinieri di Anguillara Sabazia e dal nucleo investigativo di Ostia, supportati dal team scientifico del Ris di Roma, hanno rivelato una scena domestica intrisa di violenza: tracce ematiche pervasive, rinvenute nell’abitazione, sull’abbigliamento professionale del marito, nel veicolo privato della donna, in una cava di proprietà aziendale e su un macchinario presente nella stessa.

Il ritrovamento di queste evidenze, documentato in un comunicato ufficiale del procuratore di Civitavecchia, Alberto Liguori, che dirige le indagini, suggerisce un’aggressione violenta e premeditata.

Nei prossimi giorni, si prevede un’intensificazione degli accertamenti tecnici irripetibili, finalizzati all’estrazione e all’analisi del DNA, elementi cruciali per ricostruire la dinamica precisa degli eventi e confermare o smentire il coinvolgimento del marito, attualmente indagato per omicidio volontario.

L’analisi delle riprese del sistema di videosorveglianza, che monitora la residenza familiare, ha rilevato che Federica non ha lasciato la casa dopo le ore 19:30 dell’8 gennaio.

In attesa dei risultati degli esami perinatali, le comunicazioni del suo cellulare non risultano esterne all’abitazione.

Il marito, al contrario, ha lasciato l’abitazione il mattino seguente, intorno alle 7:30, presumibilmente per recarsi al lavoro.

L’assenza di segni di effrazione e la mancanza di oggetti personali come la borsa e il cellulare di Federica, sollevano interrogativi che la polizia sta cercando di risolvere.

La sparizione di questi oggetti potrebbe suggerire un tentativo di depistaggio, o una rimozione di elementi chiave per occultare prove.

L’attenzione investigativa si concentra primariamente sul marito, convivente con la donna e genitore di un figlio di 10 anni.

A suo carico permangono indizi di gravità, e gli inquirenti stanno diligentemente verificando la coerenza delle sue dichiarazioni al fine di ricostruire l’intera vicenda, identificare il movente che potrebbe aver scatenato la tragedia, e valutare la possibilità che altre persone siano state coinvolte in questo dramma.

La ricostruzione degli ultimi giorni di vita di Federica, attraverso l’analisi di conversazioni, relazioni sociali e abitudini, rappresenta un tassello fondamentale per arrivare alla verità e fare giustizia.