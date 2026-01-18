Anguillara Sabazia: Ritrovata una mano, indagini su Carlomagno

Nella quiete apparente di Anguillara Sabazia, un’ombra si è allungata sulla vicenda di Federica Torzullo, la donna sparita l’8 gennaio.

Il suo coniuge, Claudio Agostino Carlomagno, si è trovato al centro di un’indagine che ha assunto toni drammatici, culminate in una scoperta macabra all’interno di un’azienda di sua proprietà.

Le indagini, inizialmente focalizzate sulla scomparsa di Federica, hanno portato i carabinieri a concentrare l’attenzione su Carlomagno, portandolo a essere formalmente indagato per omicidio.

Questa svolta ha condotto a un’operazione di ricerca mirata nell’ambito dell’azienda familiare, un luogo che ora si configura come scenario di un possibile crimine.

L’intervento dei carabinieri, questa mattina, ha visto l’avvio di scavi in un’area specifica dell’azienda.

L’inaspettata emergenza di una mano umana ha immediatamente sospeso le operazioni, segnando un momento di profonda gravità.

L’arrivo immediato degli specialisti del Ris, la sezione investigativa scientifica dei carabinieri, ha sottolineato la complessità e la delicatezza delle operazioni in corso.

La scoperta di resti umani, anche se parziali, eleva la gravità del caso, trasformando la scomparsa di Federica Torzullo in una presunta vittima di omicidio.

Gli esperti del Ris, con le loro competenze e tecnologie avanzate, avvieranno un’analisi meticolosa del sito, raccogliendo ogni indizio e traccia che possa fornire elementi concreti per ricostruire la dinamica degli eventi.

L’indagine si concentrerà ora sull’identificazione completa dei resti umani, sulla determinazione della causa della morte e sulla raccolta di prove che possano collegare Claudio Agostino Carlomagno al presunto crimine.

Il silenzio dell’azienda, un tempo simbolo di attività e prosperità, è ora interrotto dal brusio sommesso degli inquirenti e dall’eco di un mistero che si fa sempre più oscuro.

La comunità di Anguillara Sabazia attende con ansia risposte, sperando che la verità faccia luce sulla scomparsa di Federica e sulla tragica vicenda che coinvolge il suo coniuge.

L’operazione del Ris sarà cruciale per comprendere la sequenza degli eventi e, possibilmente, per fornire una spiegazione definitiva alla scomparsa di Federica Torzullo.