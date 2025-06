Arresto Autostrada del Sole: Scoperti 10 kg di cocaina

Un’operazione di contrasto al traffico internazionale di stupefacenti ha portato all’arresto di un cittadino albanese lungo l’Autostrada del Sole, nel tratto di competenza della Polizia Stradale di Cassino. L’episodio, che si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso un’area geografica ritenuta strategica per il transito di ingenti quantitativi di droga, rappresenta il terzo intervento significativo in un lasso di tempo ristretto.La vigilanza ordinaria, esercitata durante un controllo programmato sull’A1, ha permesso di individuare un veicolo, un’Alfa Romeo, che, immediatamente dopo l’avvistamento della pattuglia, ha manifestato un comportamento anomalo, suggerendo una possibile attività illecita. Questa reazione, spesso indicativa di un tentativo di eludere i controlli, ha spinto gli agenti della sottosezione autostradale di Cassino ad approfondire l’ispezione.Il conducente, un uomo di trent’anni con precedenti penali per reati connessi alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha subito destato l’attenzione degli operatori. La sua apparente agitazione, combinata con incongruenze e contraddizioni nelle dichiarazioni relative al motivo del viaggio, hanno rafforzato il sospetto di un’attività criminale. La perquisizione del veicolo, condotta nel rispetto delle procedure previste dalla legge, ha portato al rinvenimento di una busta celata in un punto non facilmente accessibile, sotto la ruota di scorta, all’interno del bagagliaio. All’interno, diversi panetti avvolti in materiale impermeabile, risultato essere cocaina di elevata purezza.La quantità sequestrata, stimata in dieci chili, assume un significato particolarmente rilevante nel contesto del traffico illecito di stupefacenti. Il valore potenziale sul mercato, considerando la capacità di frammentazione e distribuzione a livello locale, si eleva a diverse centinaia di migliaia di euro, suggerendo una filiera complessa e ben organizzata.L’arresto, eseguito in flagranza di reato, ha permesso di sottrarre una notevole quantità di droga al mercato illegale, interrompendo presumibilmente una rotta di transito utilizzata da organizzazioni criminali transnazionali. L’indagato è stato condotto presso il carcere San Domenico di Cassino, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, per l’avvio delle indagini finalizzate a ricostruire la filiera di approvvigionamento e i complici coinvolti. L’episodio evidenzia la necessità di mantenere un’elevata attenzione e intensificare i controlli lungo le principali arterie stradali, cruciali per contrastare il traffico internazionale di droga e tutelare la sicurezza pubblica.