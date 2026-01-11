Arsenale illegale scoperto a Latina: sequestro di armi ed esplosivi

Nel contesto di un’intensificata operazione di contrasto alla criminalità organizzata e alla proliferazione illegale di armamenti, la Questura di Latina ha condotto una serie di perquisizioni mirate che hanno portato alla luce un rilevante quantitativo di armi da fuoco e ordigni esplosivi, sollevando serie preoccupazioni circa la potenziale destabilizzazione della sicurezza locale.

L’azione, frutto di un’attività info-investigativa complessa e prolungata, si è concretizzata in interventi a Latina Scalo e San Felice Circeo, rivelando un quadro allarmante legato alla disponibilità di armi non autorizzate e alla pericolosa presenza di esplosivi di fabbricazione artigianale.

A Latina Scalo, gli agenti della squadra Mobile hanno sequestrato una replica di pistola, oggetto di ulteriori analisi balistiche per accertare l’eventuale trasformazione in arma funzionante.

Questo dettaglio sottolinea la sofisticazione di alcune strategie criminali volte a eludere i controlli e rendere disponibili armi letali.

Tuttavia, l’episodio più sconvolgente si è verificato a San Felice Circeo, dove è emerso un vero e proprio deposito clandestino di armi ed esplosivi.

Il sequestro ha interessato un numero significativo di pistole, comprendenti sia modelli semiautomatici che revolver, unitamente a un silenziatore.

La presenza di bombe carta artigianali, due delle quali di notevole peso (superiore al chilogrammo) e una di circa duecento grammi, ha ulteriormente aggravato la gravità della situazione.

L’individuazione di un ordigno esplosivo contenente 250 grammi di tritolo, materiale ad alta capacità distruttiva, ha reso impellente l’intervento specializzato.

Per scongiurare il rischio di un evento catastrofico, artificieri della Questura di Roma sono stati chiamati ad effettuare l’inattivazione controllata dell’ordigno in una cava limitrofa, evidenziando la fragilità delle infrastrutture e la necessità di protocolli di sicurezza rigorosi in simili contesti.

Le indagini, attualmente in corso, si concentrano sull’identificazione dei responsabili di questa attività illecita e sulla ricostruzione delle dinamiche che hanno portato alla costituzione del deposito.

Al momento, le persone risultate proprietarie degli immobili coinvolti appaiono estranee ai fatti, suggerendo la possibilità di un utilizzo illecito degli spazi per fini criminali.

Questo scenario sottolinea la complessità delle indagini, che richiedono un’analisi approfondita dei collegamenti e delle reti criminali operanti nel territorio, con l’obiettivo di disarticolare le organizzazioni coinvolte e prevenire ulteriori episodi di questo genere, tutelando la sicurezza dei cittadini.

L’evento rappresenta un campanello d’allarme che rafforza la necessità di una collaborazione sinergica tra le forze dell’ordine e delle istituzioni per contrastare efficacemente la criminalità organizzata e il traffico illegale di armi.