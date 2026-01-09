Assoluzione Definitiva per il Giudice Capuano: Fine di un Lungo Processo

La decisione della quarta sezione penale della Corte d’Appello di Roma ha segnato un punto di svolta in una vicenda giudiziaria complessa e lunga, caratterizzata da accuse gravissime e successive revisioni di percorso.

Il giudice Alberto Capuano, figura controversa nel panorama legale italiano, è stato assolto in via definitiva dai sei capi di imputazione che lo vedevano accusato di corruzione in atti giudiziari.

Parallelamente, l’imprenditore Antonio Di Dio, assistito dagli avvocati Marco Campora e Nello Cozzolino, ha condiviso la stessa sorte, chiudendo così un capitolo iniziato nel 2019.

La storia affonda le sue radici nel territorio ischitano, dove Capuano, all’epoca, ricopriva la funzione di giudice presso la sezione distaccata del Tribunale di Napoli.

L’inchiesta, con il suo intreccio di presunti favoritismi e irregolarità procedurali, aveva portato all’arresto del magistrato e a una condanna in primo e secondo grado.

Tuttavia, la Corte di Cassazione, accogliendo le argomentazioni difensive (prof.

Alfonso Furgiuele e avv. Alfredo Sorge), ha annullato con rinvio la precedente sentenza, aprendo la strada a un nuovo processo d’appello a Roma.

La decisione odierna non interessa solo Capuano e Di Dio, ma anche gli altri soggetti coinvolti nel procedimento: Valentino Cassini e Giuseppe Liccardo, anch’essi assolti.

Questa sentenza, oltre a riabilitare l’immagine professionale del giudice, solleva interrogativi significativi sulla validità delle prove raccolte e sulla correttezza delle prime indagini.

La vicenda evidenzia le difficoltà intrinseche nella gestione di processi che coinvolgono figure apicali del sistema giudiziario, dove l’equilibrio tra il diritto alla difesa e la necessità di accertare la verità diventa particolarmente delicato.

I legali di Capuano, esprimendo un sollievo profondo, sottolineano la sofferenza e le difficoltà affrontate durante un percorso giudiziario estenuante.

L’assoluzione, frutto di un’analisi critica e approfondita delle prove, rappresenta un riconoscimento tardivo ma definitivo dell’innocenza del loro assistito.

Similmente, i difensori di Di Dio manifestano grande soddisfazione per la conclusione di una vicenda che hanno sempre considerato ingiusta e frutto di interpretazioni errate.

L’intera vicenda, al di là dell’esito positivo per gli imputati, stimola una riflessione più ampia sulla necessità di rafforzare i meccanismi di controllo e trasparenza all’interno del sistema giudiziario, garantendo al contempo il diritto alla difesa e la tutela della presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva.

La complessità del caso Capuano, con le sue implicazioni legali e mediatiche, si configura come un campanello d’allarme per un sistema che deve costantemente vigilare sulla propria integrità e credibilità.