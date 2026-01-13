Autopsia di Riccardo Minghetti: indagini sulla causa del decesso

L’indagine sulla tragica scomparsa di Riccardo Minghetti, il sedicenne romano spentosi in un incendio divampato durante i festeggiamenti di Capodanno a Crans-Montana, ha compiuto un passo cruciale con l’esecuzione dell’autopsia presso il Policlinico Gemelli di Roma.

La perizia medico-legale, condotta con la massima scrupolosità, ha confermato la presenza di gravissime lesioni da ustioni sul corpo del giovane, che appaiono coerenti con le circostanze dell’incidente.

Tuttavia, al di là della constatazione delle lesioni, l’obiettivo primario dell’autopsia è stato quello di fornire elementi certi per determinare la causa precisa del decesso.

L’incendio, con la sua intensità e la rapidità di propagazione, ha reso complesso e delicato l’esame, rendendo imprescindibile un’analisi approfondita che vada oltre la semplice valutazione delle ustioni.

Per questo motivo, sono stati eseguiti esami radiologici avanzati, tra cui una tomografia assiale computerizzata (TAC), al fine di ricostruire nel dettaglio le dinamiche dell’evento traumatico e individuare eventuali lesioni interne non immediatamente visibili all’esame esterno.

Particolare attenzione è stata dedicata all’accertamento di possibili complicazioni respiratorie, come l’asfissia da inalazione di fumo e gas tossici, che potrebbero aver contribuito in modo determinante al decesso.

Al fine di escludere o confermare questa ipotesi, sono stati prelevati campioni biologici per analisi tossicologiche approfondite.

Questi esami permetteranno di quantificare la presenza di sostanze chimiche nel corpo, inclusi prodotti di combustione e, potenzialmente, altre sostanze estrogene.

I risultati delle analisi tossicologiche, unitamente ai dati derivanti dagli esami radiologici e all’esame visivo del corpo, saranno cruciali per stabilire con certezza la causa del decesso.

Si sottolinea che il processo di accertamento delle cause richiede tempo e competenza.

I risultati definitivi, che forniranno un quadro completo e inequivocabile delle dinamiche che hanno portato alla morte di Riccardo Minghetti, sono attesi nelle prossime settimane.

L’inchiesta, condotta dalla Procura della Repubblica, prosegue parallelamente all’attività medico-legale, con l’obiettivo di ricostruire integralmente la sequenza degli eventi e di fare luce sulle circostanze che hanno portato a questa tragica perdita.