Baffi-Rete Balneare: Un accordo per la crescita di studenti e turismo a Fiumicino

Un’opportunità di crescita formativa e professionale per gli studenti dell’Istituto Superiore Paolo Baffi di Fiumicino si concretizza attraverso una significativa convenzione triennale con la Rete di Imprese Balneari Isola Sacra, un’iniziativa volta a rafforzare il legame tra scuola, territorio e mondo del lavoro.

Questo accordo, frutto della visione strategica della Dirigente Scolastica Marzia Canali e del Direttore Marco Lepre, offre agli studenti, in particolare quelli dei corsi di indirizzo professionale in Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, la possibilità di svolgere attività formative direttamente all’interno dei 12 stabilimenti e chioschi balneari che compongono la Rete lungo il Lungomare della Salute.

L’iniziativa va oltre la semplice alternanza scuola-lavoro, proponendo un vero e proprio percorso di immersione nel tessuto produttivo del settore turistico-ricreativo.

Gli studenti avranno l’opportunità di acquisire competenze pratiche e specifiche, affinando le proprie capacità operative nei settori del food e beverage e dell’accoglienza, ambienti cruciali per il successo di un’offerta turistica di qualità.

Questa esperienza diretta permette loro di comprendere le dinamiche del mercato, le esigenze dei clienti e le sfide che caratterizzano il settore, elementi essenziali per costruire una solida base professionale.

La Rete di Imprese Balneari Isola Sacra, in questo contesto, si configura come un esempio virtuoso di collaborazione tra operatori del settore, unendo le forze per promuovere lo sviluppo del territorio e per rispondere alle esigenze di un turismo sempre più esigente.

Pur mantenendo l’autonomia gestionale di ciascuna struttura, la Rete opera come un organismo unitario, condividendo obiettivi e strategie per migliorare l’offerta turistica e per valorizzare le risorse locali.

L’accordo con l’Istituto Baffi si inserisce pienamente in questo programma di crescita, un progetto precedentemente condiviso e approvato dal Sindaco Mario Baccini, che ne ha riconosciuto l’importanza strategica per il futuro del territorio.

L’iniziativa, pertanto, non solo rappresenta un vantaggio per gli studenti, offrendo loro un’esperienza formativa arricchente e orientata al mondo del lavoro, ma anche per le imprese balneari, che potranno beneficiare dell’apporto di giovani talenti motivati e preparati, e per l’intera comunità di Fiumicino, che vedrà rafforzato il suo patrimonio turistico e la sua capacità di attrarre visitatori.

La Dirigenza scolastica e la Rete Balneare esprimono l’auspicio di sviluppare ulteriori collaborazioni, basate sulla condivisione di competenze e sulla ricerca di soluzioni innovative per affrontare le sfide del futuro e promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio.

Il presente accordo si configura, quindi, come un investimento nel capitale umano e nel futuro del turismo a Fiumicino.