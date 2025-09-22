Bambini a Roma: un grido di pace per Gaza.

Un’onda di silenzio palpabile si estende lungo il muretto di cinta della scuola elementare Aldo Fabrizi, un’isola di istruzione incastonata nel paesaggio aspro e maestoso del Parco degli Acquedotti, nel quartiere Tuscolano di Roma.

Non un silenzio di assenza, ma un silenzio carico di rispetto, quasi reverenziale, mentre i bambini, custodi di un’innocenza che il mondo fatica a proteggere, attendono.

Un cartello improvvisato, affisso con cura, cattura lo sguardo: “Stiamo in silenzio quando i bambini dormono, non quando muoiono”.

Una frase semplice, cruda, che racchiude una verità scomoda, un appello disarmante.

Questa mattina, il cortile della scuola si trasforma in un palcoscenico di speranza.

Un’assemblea pacifica, spontanea, si è radunata un quarto d’ora prima del suono della campanella.

Piccole mani stringono bandiere della Pace, vessilli colorati che ondeggiano come messaggi di ottimismo in un cielo gravido di incertezze.

Barchette di carta, fragili simboli di navigazione verso un futuro più sereno, sono state create con cura, frutto di un lavoro creativo che trascende il mero gioco.

I bambini, al di là della loro giovane età, esprimono una consapevolezza che supera i confini geografici e culturali.

La loro mobilitazione non è un atto di protesta violenta, ma un grido di speranza rivolto ai loro coetanei di Gaza, un’eco di solidarietà che si propaga attraverso i confini del Mediterraneo.

“Viva la pace!”, “Vogliamo un mare di pace!”, recitano altri cartelli, scritti con grafie incerte, ma con una determinazione ferma.

Non sono solo parole; sono una richiesta disperata, una supplica a un mondo che sembra aver dimenticato il valore inestimabile dell’innocenza e della speranza.

Questa manifestazione spontanea non è un evento isolato.

È parte di una mobilitazione generale, un’espressione diffusa di preoccupazione e di desiderio di cambiamento.

I bambini, i veri portatori di speranza, si fanno interpreti di un’umanità che anela alla giustizia, alla compassione e alla fine della sofferenza.

La loro voce, fragile ma potente, risuona come un monito per gli adulti, un invito a non deludere la loro fiducia.

La barchetta di carta, simbolo di un viaggio incerto ma necessario, è pronta a salpare verso un orizzonte di pace.