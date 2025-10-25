Beatrice Bellucci, Roma scossa: Tragedia sulle corse clandestine

La tragica scomparsa di Beatrice Bellucci, ventenne studentessa di Giurisprudenza, ha scosso profondamente Roma, riportando alla ribalta il drammatico fenomeno delle corse clandestine in auto.

L’incidente, avvenuto sulla via Cristoforo Colombo nella serata del 21 ottobre, ha visto coinvolti diversi veicoli e ha portato alla morte immediata della giovane, mentre altri tre ragazzi sono stati ricoverati in gravi condizioni.

Secondo le prime ricostruzioni, una delle auto, condotta da due giovani, sembra stesse procedendo a velocità eccessiva, forse nel contesto di una competizione non autorizzata con un altro veicolo.

La dinamica precisa dello scontro è al vaglio della polizia locale, che sta analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per accertare la ricostruzione degli eventi e stabilire eventuali responsabilità.

L’impatto ha visto la vettura di Beatrice Bellucci schiantarsi contro un albero sullo spartitraffico, causando lesioni gravissime che ne hanno decretato il decesso in ospedale.

La notizia ha generato un’ondata di cordoglio e sgomento.

L’Università Roma Tre, dove Beatrice studiava Giurisprudenza, si è unita al dolore della famiglia e degli amici, esprimendo profondo rammarico per la perdita di una studentessa promettente.

Anche il Roma Volley Club femminile, dove la giovane aveva militato nel settore giovanile, ha manifestato il suo cordoglio, sottolineando il legame profondo che la giovane aveva con l’ambiente sportivo.

Il padre di Beatrice, Andrea Bellucci, è stato un dirigente fondatore del club, testimoniando l’importanza del suo ruolo nella comunità sportiva.

L’accaduto ha riacceso il dibattito sulla pericolosità delle corse illegali in auto, un fenomeno radicato in diverse aree di Roma che continua ad avvenire impunemente, sfidando l’azione delle forze dell’ordine e delle istituzioni.

Il Codacons denuncia la diffusione incontrollata di queste attività, mentre il consigliere regionale Alessio D’Amato (Az) esprime la necessità di un intervento urgente e deciso.

La proposta di legge Lazio “Strade Sicure” mira a contrastare queste pratiche illegali e a rafforzare la sicurezza stradale.

La tragica perdita di Beatrice Bellucci solleva interrogativi cruciali sulla priorità della sicurezza stradale nell’agenda politica.

Gli incidenti stradali rappresentano una delle principali cause di morte tra i giovani, richiedendo un piano strategico complessivo che comprenda interventi mirati a migliorare la sicurezza dei tratti stradali più pericolosi e a intensificare i controlli, anche nelle ore notturne.

La necessità di una risposta concreta e preventiva si impone con urgenza, per evitare che tragedie simili si ripetano e per garantire un futuro più sicuro per i giovani.

È imperativo trasformare il cordoglio in azione, implementando misure efficaci per contrastare le corse illegali e promuovere una cultura della sicurezza stradale, in memoria di Beatrice e di tutte le vittime di incidenti evitabili.