Befana a Viterbo: Magia e Sicurezza in Piazza della Rocca

La pioggia persistente ha ritardato l’evento, ma la magia della Befana non si è fatta attendere.

Questa sera, con un temporaneo allentamento delle nubi, la tradizionale discesa della Befana ha illuminato Piazza della Rocca a Viterbo, alle 18:00, regalando un momento di gioia a un vasto pubblico di bambini e famiglie.

L’interpretazione della Befana, affidata quest’anno alla vigile del fuoco Enza Algieri, ha elevato la performance a un livello di professionalità e coinvolgimento emotivo particolarmente toccante.

La sua discesa, orchestrata con maestria dal Palazzo Grandori, ha incarnato lo spirito di tradizione e generosità che caratterizza la figura della vecchietta.

La scelta di Piazza della Rocca come location, una decisione presa due anni or sono, si è rivelata vincente, offrendo una fruibilità dello spazio significativamente superiore rispetto alla storica Piazza del Plebiscito.

Questa riorganizzazione ha permesso una più ampia partecipazione del pubblico, creando un’atmosfera festosa e condivisa.

Un ruolo cruciale, come sempre, è stato svolto dal nucleo speleo alpino fluviale dei vigili del fuoco, i cui esperti hanno garantito la sicurezza di Enza Algieri durante la discesa, monitorando attentamente ogni aspetto logistico e ambientale.

La loro presenza ha incarnato l’impegno delle istituzioni verso la salvaguardia dell’evento e del benessere dei partecipanti, dimostrando un’organizzazione impeccabile e un’attenzione meticolosa alla prevenzione dei rischi.

Ad accogliere la Befana, in un gesto di riconoscimento e accoglienza istituzionale, erano presenti la sindaca Chiara Frontini e l’assessora al decentramento Katia Scardozzi.

La loro partecipazione sottolinea l’importanza che l’amministrazione comunale attribuisce a queste iniziative, considerate un momento di aggregazione sociale e di promozione del senso di comunità, elementi fondamentali per il benessere e la coesione del tessuto cittadino.

L’evento, più di una semplice festa, si configura come un rituale collettivo che celebra l’infanzia, la tradizione e lo spirito di condivisione.