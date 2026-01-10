Boom di percorsi 4+2 nel Lazio: la scuola professionale traina l’economia.

L’innovazione didattica e l’evoluzione del panorama economico-sociale del Lazio si concretizzano in una significativa espansione dell’offerta formativa 4+2, approvata dall’Ufficio Scolastico Regionale (Usr).

La Commissione Tecnica Regionale ha recentemente autorizzato l’attivazione di 43 nuovi percorsi, distribuiti su 38 istituti tecnico-professionali, un incremento sostanziale rispetto alle 24 approvazioni dello scorso anno e testimonianza di un cambiamento profondo nel percepito della formazione professionale.

Questa crescita non è semplicemente una questione di numeri; riflette una trasformazione culturale che vede la scuola tecnica e professionale riconsiderata come fulcro strategico per l’inserimento lavorativo dei giovani e per la promozione della competitività del tessuto economico regionale.

L’interesse crescente da parte di studenti, famiglie e istituzioni scolastiche attesta l’efficacia del modello 4+2, che si distingue per la sua forte vocazione alla continuità tra istruzione e mondo del lavoro.

Il modello 4+2, che articola il percorso formativo in due fasi distinte, è particolarmente adatto al contesto laziale, caratterizzato da una ricca diversificazione produttiva e da esigenze professionali specifiche che variano a seconda delle aree territoriali.

Le nuove candidature presentate dagli istituti scolastici evidenziano una crescente collaborazione con enti locali, imprese, associazioni di categoria e organizzazioni impegnate nella promozione del territorio, a livello sia nazionale che internazionale.

Questo dialogo virtuoso permette alla scuola di anticipare le esigenze del mercato del lavoro e di orientare la formazione verso competenze sempre più richieste.

La realizzazione di questa importante evoluzione è il frutto di un impegno costante da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale, che ha contribuito a trasformare un percorso un tempo sperimentale in un’offerta ordinamentale strutturata.

Anna Paola Sabatini, Direttore Generale dell’Usr Lazio, sottolinea come l’ampliamento dei percorsi 4+2 rappresenti un passo fondamentale per rafforzare l’occupabilità dei giovani nei settori chiave dell’economia regionale, trainati dall’innovazione tecnologica e industriale.

L’evoluzione dei percorsi formativi 4+2 non si limita a una semplice revisione dei programmi di studio, ma implica una riprogettazione complessiva orientata alla flessibilità e alla capacità di rispondere alle specifiche esigenze del mercato del lavoro, sia a livello locale che nazionale.

Si tratta di percorsi didattici che mirano a fornire competenze tecniche realmente spendibili nel mondo del lavoro, in linea con le richieste delle filiere produttive.

L’obiettivo è quello di costruire una filiera di istruzione professionale di eccellenza, capace di valorizzare le attitudini dei giovani e di fornire risposte concrete ai bisogni del sistema economico-produttivo, promuovendo al contempo l’innovazione e lo sviluppo sostenibile nel territorio laziale.

Questa visione strategica pone la formazione professionale al centro di un modello di sviluppo economico inclusivo e orientato al futuro.