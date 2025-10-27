Bramante, Roma: Violenza e Ideologie Estreme Occupano un Liceo

Il liceo Bramante, nel cuore del quartiere Tufello a Roma, è stato teatro di una escalation di violenza che ha portato alla conclusione di un’occupazione studentesca e sollevato profonde preoccupazioni per la sicurezza e la salute democratica dell’ambiente scolastico.

La vicenda, culminata nella decisione degli occupanti di interrompere la loro protesta, è stata segnata da incursioni violente riconducibili a gruppi di individui con evidenti riferimenti a ideologie di estrema destra.

Secondo una dettagliata denuncia, avanzata dal collettivo studentesco a dirigenti scolastici e corpo docente, la spirale di violenza si è manifestata in due notti consecutive.

Nella prima, tra il 23 e il 24 ottobre, un gruppo di circa quindici ragazzi, identificati per i cori e i simboli utilizzati, ha fatto irruzione nell’edificio con l’intento dichiarato di provocare danni ingenti.

Le azioni vandaliche, descritte come particolarmente gravi, hanno incluso il lancio di oggetti, danneggiamenti strutturali e la macabra apparizione di graffiti con simboli riconducibili al fascismo.

Gli studenti occupanti, in un tentativo di arginare la furia distruttiva, hanno cercato di indirizzare il gruppo verso l’area del giardino scolastico, guadagnando tempo prezioso.

Questa manovra, tuttavia, non ha impedito un’aggressione fisica che ha lasciato un ragazzo ferito.

La violenza non si è limitata a quella notte, ma si è ripetuta nella successiva, con un secondo gruppo di individui, questa volta con i volti coperti, che ha perpetrato ulteriori atti vandalici.

La gravità degli eventi, l’inaccettabilità del clima di intimidazione e la persistenza di azioni violente hanno portato gli studenti occupanti a porre fine alla loro protesta, denunciando pubblicamente gli attacchi e il pericolo che tali episodi rappresentano per la comunità scolastica.

L’episodio ha generato un’immediata reazione da parte delle istituzioni.

Il consigliere capitolino delegato all’edilizia scolastica, Daniele Parrucci, ha espresso profonda preoccupazione, sottolineando che si tratta di un fenomeno che non può essere considerato un caso isolato, ma riflette una più ampia tendenza alla riemersione di ideologie antidemocratiche all’interno delle scuole.

La vicenda solleva interrogativi cruciali sulla necessità di rafforzare la vigilanza, promuovere l’educazione civica e contrastare attivamente qualsiasi forma di intolleranza e violenza all’interno delle scuole, garantendo che queste rimangano spazi di crescita democratica, dialogo aperto e rispetto reciproco, pilastri fondamentali per la costruzione di una società civile più giusta e inclusiva.

È imperativo intervenire con determinazione per proteggere i valori della Costituzione e preservare la sicurezza e il benessere di studenti, docenti e personale scolastico.