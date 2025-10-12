Casa di Ema: un rifugio per chi si prende cura.

A Spinaceto, nel tessuto urbano della periferia romana, si è concretizzato un gesto di profonda umanità: l’inaugurazione di Casa di Ema, una struttura ricettiva dedicata a offrire supporto e accoglienza ai familiari e accompagnatori dei pazienti ricoverati presso l’Istituto Nazionale Tumori (IFO).

Questa iniziativa, frutto della Fondazione Emanuela Panetti, un’associazione di Terzo Settore con oltre quindici anni di esperienza nella cura delle fragilità umane, rappresenta un tassello fondamentale in un percorso di assistenza che va ben oltre la mera cura medica.

L’idea di Casa di Ema è germogliata dall’ascolto attento delle storie, spesso dolorose, che emergono dai corridoi dell’IFO.

Storie di viaggi forzati, di lunghe assenze dalla propria abitazione, di periodi prolungati di degenza ospedaliera per i pazienti e dei loro cari.

Un’esperienza logorante, aggravata dalla difficoltà di reperire alloggi dignitosi e accessibili vicino al centro specializzato.

Casa di Ema si propone come risposta a questo bisogno primario, offrendo non solo un rifugio sicuro e funzionale, ma un vero e proprio “porto franco” emotivo e sociale.

La struttura, curata nei minimi dettagli, si distingue per la sua vocazione all’ospitalità, al di là della semplice funzionalità.

L’architettura, gli arredi, l’atmosfera generale sono stati pensati per evocare un senso di normalità e calore familiare, smorzando l’impatto emotivo della situazione di malattia e ospedalizzazione.

Si vuole creare un ambiente in cui le famiglie possano riposare, ritrovare le proprie forze e sentirsi parte di una comunità accogliente e comprensiva.

“Casa di Ema è molto più di una struttura ricettiva – sottolinea Maria Teresa Savastani, Presidente della Fondazione Panetti – è un luogo di vicinanza umana, un faro di speranza e un esempio tangibile di come la solidarietà possa tradursi in azione concreta.

” La sua realizzazione è il risultato di uno sforzo collettivo, alimentato dalla generosità di donatori, volontari e amici della Fondazione, che hanno investito tempo, risorse e passione per trasformare un sogno in realtà.

L’inaugurazione ha rappresentato un momento di celebrazione per tutti coloro che hanno contribuito a questo progetto, un riconoscimento del valore del loro impegno e un’occasione per condividere la gioia di aprire le porte a chi ne ha più bisogno.

L’impegno della Fondazione non si limita all’inaugurazione, ma si proietta verso un futuro di sostegno continuativo.

“Casa di Ema sarà un punto di riferimento costante, aperto tutto l’anno, per le famiglie che affrontano un momento delicato e spesso sconvolgente della loro vita – afferma la Presidente Savastani – Vogliamo essere un rifugio sicuro, un luogo in cui sentirsi meno soli, ricordando che la cura non si limita alla malattia, ma abbraccia l’intera persona e il suo contesto relazionale.

” La struttura aspira a diventare un modello di assistenza integrata, in cui l’accoglienza, il supporto psicologico e la condivisione di esperienze si uniscono per alleviare il peso della sofferenza e promuovere la resilienza.