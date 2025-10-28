Cesano in lutto: funebre addio a Raffaele, vittima dell’odio.

La comunità di Cesano, ai confini settentrionali di Roma, si è stretta attorno al dolore della famiglia Marianella, un lutto che ha scosso profondamente l’intera regione e il mondo dello sport.

I funerali di Raffaele Marianella, l’autista tragicamente scomparso a seguito dell’efferato attacco subito dal pullman dei tifosi del Pistoia Basket a Rieti, hanno rappresentato un momento di commozione collettiva, ma anche di riflessione urgente sulle dinamiche violente che insidiano il tessuto sociale.

La chiesa di San Sebastiano, gremita fino all’inverosimile, ha risuonato delle note malinconiche de “I Migliori Anni della Nostra Vita” di Renato Zero, un’eco di giovinezza e di promesse infrante, e dell’inno della Roma, la squadra del cuore di Raffaele, un tributo sentito all’uomo e alla sua passione.

Tra i presenti, il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, il direttore generale del Pistoia Basket, Andrea Di Nino, e una miriade di amici, colleghi e vicini, testimoni di una perdita irreparabile.

Il fratello di Raffaele, Don Massimo, durante l’omelia, ha espresso un profondo rammarico, sottolineando come l’accaduto non possa essere ricondotto alla sfera dello sport, ma trascenda i suoi confini, rivelando una spirale di violenza e intolleranza che necessita di un’analisi approfondita.

“Non dobbiamo lasciarci sopraffare dalla rabbia,” ha esortato, “ma rispondere al male con la forza del bene, con la resilienza e l’impegno civile.

”Il dolore, palpabile, si è tradotto in parole di gratitudine da parte di Don Massimo, a nome dell’intera famiglia, per il sostegno ricevuto.

Ha lanciato un monito severo: “Quando assistiamo a gesti di tale ferocia, sembra che la vita di una persona non abbia valore.

Ma non possiamo permettere che questa visione si impadronisca della nostra società.

Dobbiamo riscoprire i valori che ci uniscono, la compassione, la solidarietà.

” Dopo una fase di sofferenza e angoscia, ha sottolineato l’importanza del silenzio e della preghiera, strumenti essenziali per elaborare il lutto e ritrovare la speranza.

Il vescovo di Rieti, Monsignor Vito Piccinonna, ha aggiunto una voce profetica, un appello all’azione che va al di là della punizione legale.

“Raffaele ci invita ad andare a trovare quei ragazzi in carcere,” ha affermato, “perché non è sufficiente nascondere il male sotto la coltre della giustizia.

Non basta una condanna; è troppo poco.

Dobbiamo affrontare le cause profonde, le radici dell’odio e della violenza che hanno portato a questo tragico evento.

” Un invito a un’umanità più profonda, un impegno a superare le barriere del pregiudizio e a costruire un futuro in cui la vita umana sia riconosciuta come sacra e inviolabile.

Un’esortazione a spegnere i social, a disconnettersi dal rumore superficiale e a sentire nel cuore il messaggio di Raffaele: un messaggio di speranza e di riconciliazione.