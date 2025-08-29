Ciociaria, scoperto scheletro: riapre la ferita di una terra segnata dal dolore.

La Ciociaria, terra di antica bellezza e tradizioni, è stata scossa da un macabro ritrovamento che ha riportato alla luce una ferita nel tessuto sociale e ambientale della regione.

Un escursionista, alla ricerca di funghi tra le impervie pendici che delimitano Sora e Broccostella, ha inavvertitamente scoperto una scena orribile: resti umani in stato avanzato di decomposizione, celati tra la vegetazione.

Il ritrovamento, avvenuto domenica sera, ha dato il via a una complessa operazione di ricerca e raccolta prove, che ha visto il coinvolgimento di numerose forze dell’ordine e specialisti.

La zona, che alcuni ormai definiscono “bosco degli orrori”, non è nuova a tragici eventi.

La sua storia è segnata da crimini efferati, che hanno lasciato cicatrici profonde nella memoria collettiva: vent’anni fa, il ritrovamento del corpo di una giovane donna, uccisa dal suo stesso compagno a causa di una gravidanza indesiderata; nel 2014, un altro caso di femminicidio, con la tragica scomparsa di un’insegnante di inglese, vittima di violenza e gettata in una scarpata.

Questi eventi, sommati al ritrovamento odierno, hanno accentuato un senso di inquietudine e paura nella comunità locale.

Le ricerche, proseguite incessantemente, hanno visto la collaborazione tra la polizia di Frosinone, il team scientifico di Roma e la squadra cinofili di Malpensa, con Luna, un cane molecolare particolarmente addestrato, che si è rivelata fondamentale nella localizzazione di ulteriori frammenti ossei.

Il procuratore della Repubblica Carlo Fucci ha disposto l’incarico al medico legale, il cui compito sarà quello di estrarre il profilo del DNA per l’identificazione della salma e per cercare di ricostruire le circostanze e le cause del decesso.

I resti rinvenuti, tra cui la testa e il busto, sono stati trasferiti nella Sala Mortuaria dell’ospedale Santa Scolastica di Cassino per l’autopsia.

L’ipotesi più accreditata, al momento, è che i resti appartengano a Elvio Delicata, un pensionato scomparso il 2 luglio scorso.

Le indagini della Squadra Mobile di Frosinone si concentrano sull’analisi di alcuni oggetti recuperati sul luogo del ritrovamento: una maglietta verde, un bermuda di jeans e una scarpa da ginnastica marca Saucony, presentati ai familiari dello scomparso.

Le discrepanze tra la descrizione dei vestiti indossati da Elvio, fornita dai familiari (una maglietta bianca, camicia a righe verdi e gialle, pantaloncini corti color cappuccino e ciabatte tipo Crocs grigie), e gli indumenti rinvenuti, vengono attentamente valutate.

La presenza della scarpa Saucony, pur con una descrizione leggermente diversa, offre un indizio significativo.

Per comprendere meglio i movimenti e gli ultimi contatti del pensionato, i carabinieri hanno acquisito il suo cellulare, rimasto in possesso della madre.

L’analisi del dispositivo potrebbe rivelare appuntamenti o incontri non segnalati, fornendo elementi utili per ricostruire le ultime ore di vita di Elvio Delicata.

L’attesa del risultato del test del DNA, unico strumento in grado di confermare con certezza l’identità dei resti, alimenta la speranza e l’angoscia dei familiari, in un clima di profonda incertezza e dolore.

La vicenda solleva interrogativi inquietanti sulla sicurezza e sulla tranquillità di una comunità scossa da una serie di tragedie, richiamando l’attenzione sulla necessità di un impegno collettivo per prevenire e contrastare la violenza e la criminalità.