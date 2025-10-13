Civita Castellana, European Town of Sport 2027: un traguardo storico!

Civita Castellana, gioiello incastonato nel cuore della Tuscia viterbese, si appresta ad accogliere un prestigioso titolo: European Town of Sport 2027.

Un riconoscimento di portata europea, ufficialmente conferito da ACES Europe (Federazione delle Capitali e Città Europee dello Sport) e annunciato dalla sede di Bruxelles, testimonia l’impegno profuso dalla comunità civitascana nella promozione dello sport come pilastro fondamentale per la salute pubblica, l’integrazione sociale, l’educazione civica e l’elevazione dei valori umani.

Questo premio non è un semplice onore, ma una consacrazione del percorso virtuoso tracciato dall’amministrazione guidata da Luca Giampieri, che ha saputo intrecciare politiche sportive innovative con una profonda attenzione al tessuto sociale locale.

L’assegnazione del titolo è il risultato di un’analisi approfondita che ha valutato positivamente la qualità delle iniziative sportive implementate, l’adeguatezza delle infrastrutture disponibili e, soprattutto, il fervore e la partecipazione attiva della cittadinanza alle diverse discipline.

La cerimonia ufficiale di consegna, un evento di richiamo internazionale, si svolgerà nel 2026 presso il Parlamento Europeo, a Bruxelles, alla presenza di figure istituzionali di spicco e dei rappresentanti dei Comuni insigniti.

In attesa di questo momento culminante, l’amministrazione comunale riceverà un anticipo della benemerenza e la targa ufficiale durante il Gala ACES, che si terrà il 10 novembre a Roma, presso il Salone d’Onore del CONI.

L’ottenimento di questo prestigioso riconoscimento trascende il mero ambito sportivo: simboleggia una visione di comunità che pone l’attività fisica e lo sport come strumenti di coesione sociale, di crescita personale e di sviluppo territoriale.

Si tratta di un investimento nel futuro, che mira a incentivare l’adozione di stili di vita sani, a promuovere l’inclusione di persone di ogni età e abilità, e a diffondere un senso di appartenenza e di orgoglio civico.

Il titolo di European Town of Sport 2027 è un invito a rafforzare l’impegno comune per rendere Civita Castellana un esempio di eccellenza nel panorama sportivo europeo, un luogo dove lo sport è davvero al centro della vita comunitaria.