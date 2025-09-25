Comuni sostenibili: Roma celebra il decimo anniversario dell’Agenda 2030

Il decimo anniversario dell’adozione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite ha segnato un momento cruciale per la Rete dei Comuni Sostenibili, culminato nel suo primo Consiglio Nazionale a Roma.

Nata nel 2021, l’associazione si propone come motore di traduzione operativa degli ambiziosi obiettivi globali, concretizzandoli a livello locale attraverso l’impegno di amministratori, sindaci e presidenti di provincia provenienti da ogni regione d’Italia.

Il Consiglio Nazionale, eletto a seguito dell’assemblea nazionale di marzo, rappresenta un organo di governo rinnovato, chiamato a guidare la Rete in un’epoca di crescente complessità e sfide ambientali e sociali.

L’importanza dei comuni è stata sottolineata da Enrico Giovannini, direttore scientifico dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, evidenziando come essi costituiscano il ponte più diretto tra le politiche nazionali ed europee e le reali necessità delle comunità, agendo come laboratori di innovazione e sperimentazione di soluzioni concrete.

La Rete ha dimostrato l’efficacia del monitoraggio delle politiche locali come strumento fondamentale per innalzare la sostenibilità a pilastro imprescindibile delle comunità, promuovendo un cambiamento sistemico e duraturo.

I presidenti della Rete, Valerio Lucciarini De Vincenzi e Benedetta Squittieri, hanno auspicato scelte coraggiose e lungimiranti, esortando ad ampliare l’orizzonte temporale oltre il 2030, verso obiettivi ambiziosi per il 2040 e 2050.

Questo cambio di prospettiva è cruciale per garantire la continuità e la visione strategica delle politiche di sostenibilità, evitando frammentazioni e disconnessuno di interventi.

Nel corso del Consiglio è stata conferita la Libellula della Rete, prestigioso riconoscimento a Enrico Giovannini e alle nuove realtà che si uniscono all'associazione: Bergamo, Erchie, Artena, Cascina, Poggio Mirteto e la Provincia di Taranto

