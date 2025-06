Confiscati 42 milioni a imprenditore legato al clan Puca

Un patrimonio stimato a quasi 42 milioni di euro è stato confisato dalla Guardia di Finanza di Napoli a un imprenditore campano di 63 anni, un individuo già condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa e trasferimento fraudolento di risorse, circostanze che hanno inasprito la gravità del reato. Il provvedimento, emesso dalla sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione del Tribunale di Napoli, interviene su un complesso di asset finanziari, immobiliari e mobili, segnando una vittoria significativa nella lotta alla criminalità organizzata.L’operazione ha interessato un articolato sistema di società fittizie e attività finanziarie. Sono state sequestrate le quote di sei società, un ventaglio di 126 proprietà immobiliari e terreni dislocati nelle province di Ravenna, Caserta e Frosinone, e una collezione di veicoli di lusso, tra cui modelli Audi Q8 e A3, simboli di un tenore di vita palesemente incongruo rispetto alla situazione reddituale dichiarata. Anche conti correnti bancari riconducibili all’imprenditore sono stati messi sotto chiave.Le indagini, condotte congiuntamente dai Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli e Bologna, sotto la direzione della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, hanno svelato un sofisticato meccanismo di riciclaggio e reinvestimento di capitali illeciti. L’imprenditore, attualmente detenuto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, agiva come mente dietro una rete di società intestate a prestanome, sfruttandole per operazioni immobiliari speculative a favore del clan Puca. Quest’organizzazione, radicata nei comuni del Napoletano di Sant’Antimo, Casandrino e Grumo Nevano, ha esteso le sue attività anche in altre regioni, dimostrando una capacità di penetrazione nel tessuto economico-finanziario regionale e nazionale.Il coinvolgimento del nucleo familiare dell’imprenditore ha contribuito a ricostruire il quadro complessivo. Un’analisi approfondita dei flussi finanziari ha rivelato una totale assenza o una miseria di redditi dichiarati nel periodo che va dal 1998 al 2025, un dato diametralmente opposto alla ricchezza manifesta, alla titolarità di partecipazioni societarie e all’estensione del patrimonio immobiliare. Questo abisso tra apparenza e realtà ha costituito un elemento chiave per l’applicazione delle misure di prevenzione, evidenziando come il patrimonio accumulato fosse il risultato di attività illecite e non di una legittima attività economica. Il provvedimento segna un passo importante nel contrasto alla capacità delle organizzazioni criminali di reinvestire i proventi delle attività illecite, paralizzandone di fatto il ciclo di accumulo di ricchezza e rafforzando la percezione di legalità nel tessuto sociale.