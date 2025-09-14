Corse illegali a Roma: Carabinieri al lavoro per la sicurezza urbana

Nel solco di un impegno costante volto a tutelare la sicurezza urbana, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno intensificato l’attività di controllo e prevenzione delle corse illegali di veicoli, un fenomeno che erode il senso di sicurezza dei cittadini e costituisce una grave violazione della disciplina stradale.

L’azione, coordinata con le altre forze di polizia e in linea con le direttive strategiche impartite dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, si inquadra in un quadro più ampio di contrasto alla criminalità e alla microcriminalità che affliggono la città.

Il recente servizio, condotto con particolare attenzione nell’area circostante il centro commerciale Leonardo da Vinci, un’area già oggetto di precedenti verifiche che avevano portato all’identificazione e alla denuncia di responsabili, testimonia la determinazione delle forze dell’ordine nel perseguire attivamente questa pericolosa pratica.

L’operazione ha visto il coinvolgimento congiunto di diverse unità operative: i Carabinieri della Stazione di Fiumicino, il supporto della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ostia e la competenza della Stazione di Roma Ponte Galeria, dimostrando un approccio sinergico e capillare.

L’attività ha portato all’identificazione e alla denuncia di quattro giovani, di età compresa tra i 16 e i 23 anni, accusati di aver organizzato e partecipato a competizioni non autorizzate.

Le dinamiche rilevate evidenziano come la passione per la velocità si trasformi in una sfida illegale, mettendo a repentaglio la sicurezza propria e degli altri.

I veicoli coinvolti, tra cui una Mercedes, due Yamaha 125 e una Benelli, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo ai fini di confisca, un provvedimento che mira a disincentivare ulteriormente comportamenti simili e a privare i responsabili degli strumenti con cui hanno commesso l’illecito.

Questo intervento non è un episodio isolato, ma un tassello di una strategia più ampia che mira a smantellare le reti di organizzazione che promuovono queste competizioni illegali, spesso alimentate da dinamiche di rivalità e ricerca di consenso sociale attraverso la spettacolarizzazione del rischio.

L’azione di contrasto si estende non solo alla repressione dei reati, ma anche alla sensibilizzazione dei giovani, promuovendo alternative costruttive e responsabilizzanti, al fine di arginare il fenomeno alla radice e restituire alla collettività un ambiente urbano più sicuro e vivibile.

La costante vigilanza e la collaborazione tra le forze dell’ordine, unitamente al coinvolgimento attivo della comunità, rappresentano gli strumenti fondamentali per sradicare questo problema e garantire la tutela del bene pubblico.