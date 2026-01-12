Crans-Montana: Roma chiede atti alla Svizzera per l’indagine

L’inchiesta sulla tragedia di Crans-Montana, condotta dalla Procura di Roma, si sta articolando in una complessa attività di cooperazione giudiziaria internazionale.

Al fine di ricostruire con la massima accuratezza le dinamiche che hanno condotto al disastro e individuare eventuali responsabilità, i pubblici ministeri romani stanno predisponendo una rogatoria ufficiale, un atto formale che richiede alle autorità elvetiche la trasmissione di documentazione cruciale per l’indagine.

La richiesta include, in particolar modo, l’elenco completo degli individui attualmente indagati, con un focus sugli interrogatori effettuati e sull’intero processo istruttorio in corso in Svizzera.

Attualmente, il fascicolo aperto a Roma, gestito da piazzale Clodio, mantiene una natura di indagine contro ignoti, un approccio prudenziale volto a non pregiudicare le possibili direzioni investigative.

La formulazione delle accuse, al momento, si concentra su ipotesi di omicidio colposo, lesioni personali colpose e danneggiamento a seguito di incendio, speculando su potenziali negligenze o errori procedurali che hanno contribuito alla catastrofe.

L’arrivo degli atti provenienti dalla Svizzera rappresenta un punto di svolta nell’indagine.

Si prevede che la trasmissione di tali documenti consentirà l’iscrizione formale nel registro degli indagati di Jacques e Jessica Moretti, i proprietari del locale Costellation, epicentro della tragedia.

L’iscrizione, tuttavia, non esclude la possibilità di estendere le indagini ad altre figure, potenzialmente coinvolte nella gestione del locale, nella sicurezza o nella pianificazione dell’evento che ha preceduto l’incendio.

L’attività rogatoria è fondamentale per un’analisi comparata delle procedure di sicurezza e dei protocolli di emergenza adottati nel locale, mettendo a confronto le normative svizzere con quelle italiane.

I pubblici ministeri romani si concentreranno anche sulla valutazione del rispetto delle normative urbanistiche e edilizie relative alla struttura del Costellation, con particolare attenzione all’adeguatezza delle vie di fuga e all’efficienza dei sistemi di estinzione incendi.

L’indagine mira a stabilire se siano state adottate misure di prevenzione adeguate, se siano state rispettate le procedure di sicurezza durante l’evento e se vi siano state eventuali irregolarità che abbiano compromesso la sicurezza dei presenti.

La collaborazione internazionale, attraverso la rogatoria, si rivela quindi uno strumento imprescindibile per far luce su una vicenda complessa e dolorosa, perseguendo l’obiettivo di accertare la verità e di garantire la giustizia per le vittime e i loro familiari.