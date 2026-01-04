Crans-Montana: una tragedia evitabile, un monito per il futuro.

Il freddo vento di Crans-Montana, il 4 gennaio, non placava il dolore che si levava dalla comunità.

La cerimonia commemorativa, sobria e carica di emozione, si è conclusa con le parole amare dell’ambasciatore italiano Gian Lorenzo Cornado: non una disgrazia, ma una tragedia profondamente evitabile.

Una constatazione che incide come una scheggia di ghiaccio, perché porta con sé il peso della responsabilità e la frustrazione per un destino che avesse potuto essere diverso.

L’incendio del Constellation, un disastro aereo che nel 1996 strappò alla vita 23 persone, non fu un evento casuale, un mero atto del fato.

Al contrario, fu il risultato di una serie di circostanze convergenti, di decisioni sbagliate, di mancate precauzioni che, sommate, generarono una catastrofe.

La nebbia fitta, la scarsa visibilità, i protocolli di sicurezza inadeguati, l’errore umano nella gestione della rotta: tutti fattori che contribuirono a creare una spirale fatale.

L’ambasciatore Cornado, con la sua dichiarazione, non intendeva minimizzare la gravità dell’evento, né sminuire il dolore delle famiglie delle vittime.

Il suo intento era quello di sollevare un monito, un appello alla vigilanza e alla responsabilità collettiva.

Perché una tragedia evitabile è una ferita aperta nel tessuto sociale, un’accusa alla nostra incapacità di apprendere dagli errori del passato.

La commemorazione non si è limitata alla semplice rievocazione dei fatti.

È stata un’occasione per riflettere sull’importanza della sicurezza aerea, sulla necessità di investire in tecnologie avanzate e in procedure operative rigorose.

È stato un momento per onorare la memoria delle vittime, ma anche per guardare al futuro con un rinnovato impegno alla prevenzione.

L’incendio del Constellation, pur nella sua tragicità, ha innescato un processo di miglioramento significativo nel settore dell’aviazione.

Sono state riviste le procedure di atterraggio in condizioni di scarsa visibilità, sono stati sviluppati sistemi di navigazione più precisi, è stata rafforzata la formazione del personale.

Tuttavia, la lezione più importante rimane impressa nella memoria: la sicurezza non è negoziabile, la prevenzione è fondamentale, la responsabilità è di tutti.

Il vento di Crans-Montana, ancora gelido, sembrava sussurrare una preghiera, un desiderio che simili tragedie non si ripetano mai più.

Un impegno solenne a onorare la memoria delle vittime, non solo con parole, ma con azioni concrete, con una vigilanza costante, con una ricerca incessante della perfezione nella sicurezza.

Perché il dolore, per essere veramente superato, deve trasformarsi in un motore di cambiamento positivo.