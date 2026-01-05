Crollo del pino secolare: indagine e revisione gestione verde urbano

La scomparsa del pino secolare ha immediatamente scatenato un’indagine approfondita, con l’accesso immediato alla documentazione clinica dell’albero.

La cartella, integrata nel sistema informativo “Greenspaces”, lo classificava come di classe C, una categoria che, sebbene non indicasse un pericolo imminente, richiedeva comunque un’attenzione costante.

L’albero, stimato di circa 120 anni, emergeva dalle analisi visive come un esemplare vigoroso, caratterizzato da una chioma folta e ben sviluppata.

Controlli periodici, eseguiti a giugno e settembre del 2025, non avevano rilevato anomalie apparenti.

Tuttavia, l’analisi post-crollo del tronco ha rivelato una realtà più complessa, che invita a riconsiderare le metodologie di valutazione del rischio arboricolo.

Nonostante la pianta appaia sana a una valutazione superficiale, e libera da infestazioni da cocciniglia, la sua stabilità era compromessa da fattori che sfuggivano a un’ispezione visiva standard.

L’assessora all’ambiente del comune di Roma, Sabrina Alfonsi, ha sottolineato come questi pini, un tempo maestri silenziosi del paesaggio urbano, abbiano subito nel corso degli anni danni significativi all’apparato radicale.

Questi danni, risalenti probabilmente a circa due decenni fa, sono legati a interventi di pavimentazione che hanno alterato la struttura del suolo, compromettendo la capacità degli alberi di ancorarsi saldamente al terreno.

La concomitanza di questi interventi con periodi di piogge intense e prolungate ha esacerbato la situazione.

La chioma ampia e folta di questi pini, tipicamente caratterizzata da una notevole capacità di trattenere l’acqua, ha subito un carico aggiuntivo, arrivando a sostenere un peso doppio rispetto al normale.

Questo sovraccarico, combinato con i danni radicali preesistenti, ha ridotto drasticamente la resistenza dell’albero, rendendolo vulnerabile ai venti anche moderati.

Attualmente, un agronomo specializzato sta conducendo test di trazione sul pino adiacente per valutare la stabilità del suolo e la resilienza degli alberi circostanti.

In linea con i protocolli vigenti, è stata disposta un’ispezione completa di tutti gli alberi presenti nella via, che porterà alla redazione di una relazione dettagliata riguardante tutti i 50 esemplari.

Questa analisi mirerà a identificare eventuali ulteriori vulnerabilità e a definire strategie di gestione più efficaci per la salvaguardia del patrimonio arboreo urbano, implementando un approccio olistico che tenga conto non solo delle condizioni fisiche degli alberi, ma anche del contesto ambientale e storico in cui sono inseriti.

L’episodio solleva interrogativi cruciali sulla necessità di una revisione delle pratiche di gestione del verde urbano, privilegiando un modello predittivo e preventivo che integri dati ambientali, storici e ingegneristici per garantire la sicurezza e la longevità degli alberi che contribuiscono a rendere la città più vivibile.