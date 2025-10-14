Crollo Regina Coeli: Emergenza Carceri in Sardegna, Alghero al collasso

La recente emergenza derivante dal crollo strutturale del carcere di Regina Coeli ha innescato una crisi sistemica che investe con particolare urgenza il sistema penitenziario sardo, con il carcere di Alghero che si trova ad affrontare una situazione di estrema criticità.

L’afflusso inatteso di detenuti, trasferiti per garantire la continuità delle misure cautelari e delle condanne, ha esacerbato una fragilità preesistente, mettendo a dura prova la capacità di accoglienza e la qualità dei servizi offerti.

La gestione di un flusso di detenuti così consistente, in un contesto già segnato da una carenza cronica di personale e risorse, comporta una serie di implicazioni complesse.

Le dinamiche interne alla struttura carceraria subiscono un profondo squilibrio: la riorganizzazione dei turni e la ridistribuzione delle responsabilità si rivelano insufficienti per garantire un adeguato supporto a tutti i detenuti, sia quelli di nuova entrata che quelli già presenti.

Questo genera tensioni, potenziali conflitti e un aumento del rischio di episodi di violenza, sia tra i detenuti che verso il personale di custodia.

Un elemento di particolare gravità è rappresentato dalla tipologia dei detenuti trasferiti.

Molti di essi presentano problematiche di salute mentale e dipendenze, condizioni che richiedono interventi specialistici e un regime di trattamento differenziato, spesso assenti o insufficienti all’interno del carcere di Alghero.

La commistione di queste figure con una popolazione detentiva meno complessa rischia di compromettere i progressi compiuti in termini di reinserimento sociale e rieducazione, progetti che si basano sulla creazione di un ambiente stabile e orientato al cambiamento.

L’emergenza di Regina Coeli non è un evento isolato, ma l’apice di una problematica più ampia che affligge il sistema penitenziario italiano.

Il sovraffollamento, già diffuso in molte strutture, si è intensificato con il trasferimento dei 300 detenuti, circa cento dei quali destinati alla Sardegna.

Questa situazione si sovrappone a una carenza strutturale dei servizi sanitari all’interno delle carceri regionali, aggravando ulteriormente un quadro già critico.

La pressione si estende anche alle colonie agricole, portate al limite della loro capienza senza un adeguato rafforzamento del personale di polizia penitenziaria.

La prospettiva dell’arrivo di 90 detenuti sottoposti al regime del 41-bis, destinati a incrementare ulteriormente la pressione sulle strutture e sul personale, evidenzia la necessità urgente di un intervento mirato.

La Fns Cisl, attraverso una comunicazione formale, ha richiesto un incontro con il provveditore alle carceri della Sardegna, sollecitando misure immediate per affrontare la crisi e prevenire conseguenze imprevedibili.

La richiesta non si limita a una gestione emergenziale, ma mira a una revisione complessiva del sistema, con l’obiettivo di garantire condizioni di dignità e sicurezza sia per i detenuti che per il personale di custodia, elementi imprescindibili per la riabilitazione e il reinserimento sociale.

L’episodio di Alghero deve costituire un campanello d’allarme, spingendo il legislatore e l’amministrazione penitenziaria a investire in risorse umane, infrastrutture e programmi di trattamento specializzati, al fine di rispondere efficacemente alle sfide poste dalla complessità del fenomeno carcerario.