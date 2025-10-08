Crosetto operato: prevenzione e ritorno al lavoro

Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha affrontato con successo una serie di interventi diagnostici e terapeutici programmati presso l’Ospedale Fatebenefratelli di Roma, dimostrando una resilienza e un impegno costante verso il servizio pubblico.

L’operazione, svolta in regime di day hospital, si inserisce in un percorso di monitoraggio preventivo della salute, volto a garantire la continuità delle sue funzioni governative.

Le procedure, rinviate in precedenza per esigenze operative, non hanno richiesto interventi di urgenza, ma hanno rappresentato un’occasione per affrontare questioni sanitarie in maniera proattiva, secondo i principi fondamentali della medicina preventiva.

L’intervento, eseguito questa mattina, comprendeva l’asportazione di polipi, un atto di precisione volto a escludere la presenza di anomalie a carico delle mucose, unitamente a prelievi ematici per analisi approfondite.

Questi ultimi, in particolare, permetteranno di valutare parametri vitali e indicatori di salute generale.

La settimana precedente, il Ministro aveva già subito controlli cardiologici presso l’ambulatorio Montezemolo, evidenziando un approccio globale alla gestione del proprio benessere fisico.

A entrambi i percorsi diagnostici e terapeutici hanno partecipato professionisti di elevata competenza.

All’Ospedale Fatebenefratelli, la cura del Ministro è stata affidata alla professionalità del Professor Guido Costamagna e del Dottor Milutin Bulajic, mentre all’ambulatorio Montezemolo, si sono distinti il Dottor Paolo Giuliani, coadiuvato dal Professor Nicola Galea, radiologo del Policlinico Umberto I.

La presenza di team multidisciplinari testimonia l’importanza di un approccio integrato nella tutela della salute, coinvolgendo specialisti di diverse discipline.

Il Ministro Crosetto, pur riconoscendo e apprezzando i numerosi messaggi di affetto e preoccupazione ricevuti, ha voluto sottolineare come la situazione sia pienamente sotto controllo e come la sua capacità operativa non sia stata compromessa.

La sua rapida ripresa delle attività lavorative conferma un impegno incrollabile verso il Paese e la volontà di continuare a svolgere con dedizione il proprio ruolo istituzionale, dimostrando come la responsabilità pubblica si concili con la cura del proprio benessere, un aspetto cruciale per garantire una leadership efficace e duratura.

Il Ministro intende utilizzare questo momento come ulteriore stimolo per promuovere l’importanza della prevenzione e della medicina di precisione come pilastri fondamentali di un sistema sanitario efficiente e orientato al paziente.