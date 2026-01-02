Del Santo e Leone: Inizia il Processo per Diffamazione a Roma

A primavera inoltrata, il Palazzo di Giustizia di Roma ospiterà l’inizio di un processo mediatico di notevole complessità, che vede contrapposte l’attrice Lory Del Santo e la famiglia del celebre regista Sergio Leone.

La Del Santo è accusata di diffamazione aggravata, in seguito a dichiarazioni rilasciate in interviste televisive del 2024, trasmesse rispettivamente su Rai Uno e all’interno di un episodio de “Le Iene”.

Le accuse, di natura delicata e profondamente dolorosa per l’immagine del defunto regista, riguardano presunte molestie subite dall’attrice durante le riprese del film “C’era una volta in America”, all’inizio degli anni Ottanta.

Le affermazioni della Del Santo, riportate dalla stampa e ampiamente discusse, hanno generato una reazione immediata e veemente da parte di Francesca Leone, figlia del regista, la quale, affiancata dal suo legale, l’avvocato Giuseppe Bellomo, ha formalizzato una denuncia presso la Procura di Roma.

L’inchiesta, condotta dai magistrati capitolini, si è conclusa con una richiesta di rinvio a giudizio, aprendo così le porte a un processo pubblico che promette di sollevare interrogativi etici e legali di notevole portata.

Il procedimento non coinvolge solamente la Del Santo, ma anche la conduttrice Caterina Balivo.

La conduttrice, durante l’intervista alla Del Santo, avrebbe espresso un giudizio che, a detta dell’accusa, implicitamente confermava le accuse di molestie, suggerendo addirittura un gesto di reazione violenta (“colpire con uno schiaffo”) nei confronti del regista.

Questo elemento aggiunge una ulteriore sfaccettatura alla vicenda, sollevando dubbi sulla responsabilità della conduttrice nel diffondere informazioni potenzialmente lesive per la reputazione del defunto Leone.

Il caso si inserisce in un contesto culturale più ampio, caratterizzato da una crescente sensibilità nei confronti delle problematiche legate alle molestie e alla violenza di genere.

La vicenda, tuttavia, pone delicate questioni relative alla presunzione di innocenza, al diritto di espressione e alla tutela della memoria di figure pubbliche, anche postume.

L’esame della verità, in questa complessa situazione, richiederà un’attenta valutazione delle prove, dei testimonianze e delle intenzioni di tutti i soggetti coinvolti, nel rispetto delle garanzie processuali e della dignità di ciascuna parte.

Il dibattimento giudiziario, lungi dall’essere una semplice questione di diritto, si configura come un momento di riflessione sulla responsabilità individuale, la memoria collettiva e il delicato equilibrio tra libertà di parola e tutela della reputazione.