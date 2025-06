Democrazia, Futuro e Autorità: Un Confronto a Roma

Democrazia, Autorità e la Crisi del Futuro Comune: Un Confronto InterdisciplinareLa Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione dell’Università Sapienza di Roma, in un’epoca definita da accelerazioni tecnologiche, polarizzazioni sociali e sfide geopolitiche inedite, indice un convegno biennale, giovedì 12 e venerdì 13 giugno, a partire dalle ore 9:00. L’evento, intitolato “Democrazia, Autorità e la Crisi del Futuro Comune”, si propone come un’occasione imprescindibile per un’analisi approfondita delle trasformazioni radicali che plasmano il nostro presente e proiettano ombre sul futuro della convivenza civile.Il convegno non si limiterà a esaminare la mera evoluzione dei processi democratici, ma intende dissezionare le loro radici filosofiche e le loro deformazioni contemporanee. Si affronteranno, con sguardo critico e multidisciplinare, le dinamiche che erodono la fiducia nelle istituzioni, alimentano il populismo e minacciano il pluralismo politico. Particolare attenzione sarà dedicata al ruolo cruciale delle nuove tecnologie digitali, non solo come strumenti di comunicazione e partecipazione, ma anche come potenti vettori di disinformazione, manipolazione e sorveglianza, con ripercussioni profonde sulla libertà individuale e sulla tenuta dei legami sociali.L’analisi si estenderà alle disuguaglianze economiche e sociali, che acuite dalla globalizzazione e dalle crisi ricorrenti, rappresentano una delle principali fonti di conflitto e di frammentazione sociale. Si valuteranno le implicazioni geopolitiche di un ordine mondiale in rapida metamorfosi, caratterizzato da nuove alleanze, rivalità emergenti e dalla riaffermazione di potenze regionali. Un focus specifico sarà rivolto al ruolo delle donne nelle istituzioni pubbliche, non solo in termini di rappresentanza numerica, ma soprattutto in termini di contributo alla qualità della leadership e alla promozione di politiche inclusive e sostenibili.La platea del convegno sarà composta da un crogiolo di menti brillanti: oltre a illustri studiosi provenienti da diverse discipline, interverranno figure di spicco del panorama istituzionale e della società civile. I saluti istituzionali saranno portati dalla Rettrice Antonella Polimeni, dal Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, dal Presidente della Fondazione Roma Sapienza Eugenio Gaudio e dal Preside della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione Pierpaolo D’Urso. Tra gli intervenuti di rilievo figurano Giuliano Amato, Sabino Cassese, Maria Elisabetta Casellati, Maria Rosaria San Giorgio, Maria Teresa Sempreviva, Francesco Maria Chelli, Nicola Branzoli, Maria Latella, Corrado Augias, Giovanni Floris e Massimo Franco.Il convegno, sotto l’egida della Fondazione Roma Sapienza, si avvale del supporto di un Comitato Scientifico di alto profilo, composto da Pierpaolo D’Urso, Giovanni Di Lorenzo, Salvatore Nisticò, Fabiola Sfodera, Ema Galli, Maria Cristina Marchetti, Alberto Marinelli, Augusto D’Angelo, Michele Sorice e Anna Maria Paola Toti. Il Comitato Organizzativo, guidato da Maria Rosa Velardo e affiancato da Cinzia Ozzella, Giuseppe De Santis, Giorgio Liguori, Massimiliano Nespola, Maria Stefania Froio, Daniela Pastres, Michela Rosicarelli, Luca Antonio Caloiaro e Andrea Costa, si è impegnato a garantire un’organizzazione impeccabile e un dibattito vivace e stimolante.