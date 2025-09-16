Diacono espulso: Papa Leone XIV ordina la rimozione.

Il carcere di Latina è stato teatro di un atto solenne e severo: la notifica al diacono permanente Alessandro Frateschi del decreto di dimissioni dallo stato clericale, una decisione irrevocabile emessa direttamente dal Papa Leone XIV.

La comunicazione, diffusa dalla diocesi di Latina, sottolinea l’inappellabilità del provvedimento, un sigillo istituzionale alla conclusione di una vicenda carica di gravità e dolore.

L’azione disciplinare che ha portato a questo atto straordinario deriva da accuse estremamente serie: abusi sessuali perpetrati a danno di cinque minori, in un arco temporale compreso tra il 2018 e l’inizio del 2023.

La portata delle accuse ha reso necessario un percorso processuale accelerato e di eccezionale rilevanza.

La Sezione Disciplinare del Dicastero per la Dottrina della Fede, organo competente per questioni di questa natura, ha valutato con estrema attenzione le evidenze raccolte, giudicandole talmente gravi e circostanziate da richiedere un intervento diretto del Sommo Pontefice.

Questa procedura, di solito riservata a casi di particolare complessità e impatto, riflette la volontà della Chiesa di affrontare con la massima fermezza e trasparenza le accuse di abusi.

La decisione di Papa Leone XIV segna un momento significativo nel suo pontificato, rappresentando forse la prima azione formale e pubblica in materia di abusi che viene resa nota ufficialmente.

Questo atto, lungi dall’essere una mera procedura, assume un valore simbolico profondo, testimoniando l’impegno del Pontefice a tutelare i minori e a garantire la giustizia all’interno della Chiesa.

Si tratta di un segnale forte, indirizzato non solo alla comunità ecclesiale, ma all’intera società civile, dimostrando la determinazione della Chiesa a contrastare qualsiasi forma di violenza e abuso, soprattutto nei confronti dei più vulnerabili.

La vicenda solleva interrogativi complessi sulla responsabilità della Chiesa, sulla necessità di rafforzare i meccanismi di prevenzione e protezione, e sulla cura delle vittime, che meritano ascolto, sostegno e giustizia.

La decisione presa, pur rappresentando una tappa necessaria, non conclude il percorso, ma ne apre nuovi, orientati alla ricerca della verità, alla riparazione del danno e alla ricostruzione della fiducia.