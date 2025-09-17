Diocesi di Roma: 200.000 euro contro la povertà educativa.

La Diocesi di Roma si fa carico di un’emergenza silenziosa: la povertà educativa.

Riconoscendo come questa forma di deprivazione, spesso invisibile, si aggravi soprattutto nelle aree periferiche e nei quartieri più vulnerabili della città, la Chiesa Romana ha deciso di attivare un sostegno concreto alle comunità parrocchiali che già operano, o intendono avviare, iniziative di doposcuola e attività di supporto scolastico.

Un impegno che si traduce in un fondo di 200.000 euro, destinato a rafforzare il tessuto sociale e a offrire opportunità di crescita a bambini e ragazzi che altrimenti rischierebbero di rimanere indietro.

Questa decisione, come sottolinea il Cardinale Vicario Baldo Reina, affonda le radici in una tradizione plurisecolare di assistenza e solidarietà.

La Diocesi, da sempre attenta alle esigenze del territorio, ha osservato con crescente preoccupazione come la disparità di accesso a un’istruzione di qualità contribuisca ad amplificare le disuguaglianze sociali e a limitare il potenziale di crescita delle nuove generazioni.

L’iniziativa non si limita a un mero aiuto economico, ma si configura come un investimento nel futuro, un tentativo di creare ponti tra le famiglie in difficoltà e il mondo della scuola, promuovendo l’integrazione e l’inclusione.

Il fondo di 200.000 euro sarà distribuito alle parrocchie che ne faranno richiesta, attraverso contributi economici una tantum, variabili fino a un massimo di 2.000 euro.

Questo importo, pur non essendo esaustivo per le reali necessità, intende fornire un impulso iniziale, permettendo alle comunità di avviare o potenziare servizi essenziali.

La gestione del fondo è stata affidata alla Caritas diocesana, garantendo trasparenza e accountability nell’utilizzo delle risorse.

Le spese ammissibili sono ampie e mirano a supportare l’intero ciclo di vita di un’iniziativa di doposcuola: piccoli interventi di manutenzione e adeguamento degli spazi, come la tinteggiatura o la sistemazione di arredi; l’acquisto di materiali didattici, strumenti tecnologici (anche di seconda mano, purché funzionanti e sicuri), cancelleria e libri; e la copertura delle utenze (luce, riscaldamento).

L’attenzione è rivolta non solo all’aspetto strutturale, ma anche alla creazione di un ambiente accogliente e stimolante per l’apprendimento.

Per incoraggiare la diversificazione dell’offerta formativa, il contributo economico varia da un minimo di 1.500 euro per l’attivazione di un semplice doposcuola, fino a un massimo di 2.000 euro per progetti che prevedano anche l’introduzione di laboratori ludico-ricreativi, volti a promuovere lo sviluppo delle capacità sociali, creative e motorie dei ragazzi.

Si tratta di un piccolo passo in un percorso più ampio, un segnale di speranza e un invito alla collaborazione tra istituzioni, parrocchie, famiglie e volontari, per costruire una città più giusta e inclusiva, dove ogni bambino possa realizzare il proprio potenziale.