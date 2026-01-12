Don Stefano Cascio al Centro Laudato si’: nuova guida amministrativa

Il Centro di Alta Formazione Laudato si’, un punto di riferimento per l’approfondimento dei temi promossi dall’enciclica *Laudato si’* di Papa Francesco, ha recentemente arricchito il proprio organigramma con l’ingresso di Don Stefano Charles Cascio, nominato vicedirettore amministrativo-gestionale.

La designazione, annunciata dal Cardinale Fabio Baggio, direttore generale del Centro, segna un momento significativo per l’istituzione, rafforzandone la capacità operativa e la visione strategica.

Don Cascio, nato a Nizza nel 1978 e cittadino italo-francese, incarna un percorso professionale e spirituale particolarmente ricco e diversificato, che testimonia un profondo impegno al servizio della Chiesa e della società.

Il suo cammino vocazionale, intrapreso presso lo Studium de Notre Dame de Vie della diocesi di Nizza, ha poi trovato ulteriore consolidamento nel Pontificio Seminario Romano Maggiore, testimoniando un’attenzione particolare alla formazione teologica e pastorale.

Ordinato sacerdote nel 2008 per la Diocesi di Roma, Don Cascio ha dimostrato una notevole versatilità, assolvendo a incarichi di crescente responsabilità.

Dalle prime esperienze come vicario parrocchiale nelle parrocchie di Santa Maria Addolorata e San Giovanni Battista De Rossi, ha poi assunto la guida parrocchiale di San Bonaventura da Bagnoregio, una comunità con sfide specifiche legate alla fragilità territoriale e alla necessità di sviluppo sostenibile, elementi cruciali in linea con i principi *Laudato si’*.

Il suo contributo all’Ufficio per le Comunicazioni Sociali del Vicariato di Roma, a partire dal 2018, riflette una sensibilità contemporanea e un’abilità nel comunicare i valori evangelici attraverso i media.

L’esperienza come consigliere ecclesiastico dell’Ucsi Lazio ha ampliato la sua visione delle dinamiche comunicative a livello regionale, mentre il ruolo di prefetto della Prefettura XVI, a partire dal 2020, ha consolidato le sue competenze gestionali e organizzative.

Infine, la recente nomina a vicedirettore dell’Ufficio per le Comunicazioni Sociali della Diocesi di Roma testimonia la fiducia riposta in lui per guidare la Chiesa di Roma nella sfida della comunicazione evangelica nel mondo contemporaneo.

L’ingresso di Don Cascio al Centro Laudato si’ rappresenta dunque un’opportunità per integrare una solida esperienza pastorale, comunicativa e gestionale, a sostegno della missione del Centro, che si propone di formare leader capaci di affrontare le sfide ambientali, sociali ed economiche del nostro tempo, ispirandosi all’enciclica *Laudato si’* e contribuendo a costruire un futuro più giusto e sostenibile per tutti.

La sua competenza si prospetta preziosa per sviluppare progetti innovativi e rafforzare la presenza del Centro nel panorama della formazione e della ricerca.