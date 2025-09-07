Doppio lutto a Cassino: due incidenti, due vittime nella notte.

La notte ha strappato due vite alla comunità di Cassino e dintorni, avvolgendo la tranquillità della zona in un manto di sgomento e dolore.

Due incidenti, separati da pochi chilometri, si sono conclusi con esiti tragici, lasciando un vuoto incolmabile per le famiglie coinvolte e interrogativi ancora senza risposta.

Il primo, a pochi passi da un’abitazione familiare lungo la storica via Appia, ha visto protagonista un giovane di appena 19 anni.

La sua auto, per cause ancora da chiarire, ha improvvisamente deviato dalla carreggiata, impattando violentemente contro un muretto a secco che costeggiava la strada.

L’impatto, di innegabile violenza, ha proiettato il veicolo in un uliveto adiacente, dove si è immediatamente incendiato.

Le fiamme, alimentate presumibilmente dal carburante fuoriuscito, hanno avvolto l’abitacolo, rendendo vani ogni tentativo di soccorso.

I Vigili del Fuoco, intervenuti tempestivamente, e i Carabinieri di Cassino, sul posto per i rilievi del caso, non hanno potuto fare altro che constatare la morte del giovane.

L’esame medico legale, ora cruciale, dovrà accertare con precisione le circostanze che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo: si ipotizzano cause quali un episodio di affaticamento, un malore improvviso, o forse la presenza di un ostacolo inaspettato sulla strada, fattori che potrebbero aver contribuito al disastro.

Poco distante, a Villa Santa Lucia, un altro dramma si è consumato.

Giuseppe Risi, un uomo di 37 anni, operaio dedito al lavoro e alla sua famiglia, ha perso la vita in un impatto devastante contro una maestosa quercia secolare, custode silenziosa del paesaggio locale.

Il suo veicolo, una Opel Meriva, ha perso improvvisamente aderenza, sbandando fuori strada e finendo contro il tronco imponente dell’albero.

Grazie all’intervento rapido di alcuni passanti, Giuseppe è stato trasportato con urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Scolastica di Cassino.

Nonostante i massimi sforzi del personale medico, le condizioni dell’uomo erano troppo gravi e la sua vita si è spenta poco dopo l’arrivo in ospedale.

I Carabinieri del Radiomobile di Cassino stanno conducendo indagini approfondite per ricostruire l’esatta dinamica di entrambi gli incidenti, raccogliendo testimonianze e analizzando i veicoli coinvolti.

L’analisi dei dati relativi alla velocità, alle condizioni del manto stradale e alla presenza di eventuali fattori esterni che abbiano potuto influenzare il comportamento dei conducenti sarà fondamentale per fare luce su queste due tragiche vicende.

La comunità, profondamente scossa, si stringe attorno alle famiglie dei due uomini, sperando che la verità possa portare un po’ di conforto in un momento di immenso dolore.

La strada, simbolo di collegamento e libertà, si è rivelata, per entrambi, un percorso irrimediabilmente segnato dalla tragedia.