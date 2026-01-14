Emanuela Orlandi: la famiglia chiede verità, manifestazione a Roma

Il 14 gennaio di quest’anno, il ricordo di Emanuela Orlandi, la giovane donna romana inghiottita dal mistero il 22 giugno 1983, si fa ancora più tangibile.

A cinquantotto anni dalla sua nascita, la famiglia Orlandi, e in particolare Pietro Orlandi, ha indetto una pubblica manifestazione per mantenere viva la fiamma della speranza e sollecitare un rinnovato impegno nella ricerca della verità.

L’appuntamento è fissato per il 24 gennaio alle ore 16:00 in Piazza Risorgimento, un luogo simbolo di lotta per i diritti e la giustizia, scelta non casuale per sottolineare la natura del caso Orlandi, un’ombra lunga che si proietta sul tessuto della società romana e vaticana.

La scomparsa di Emanuela, avvenuta in un contesto storico e sociale particolarmente delicato, ha generato una spirale di interrogativi e teorie complessa, sfuggendo a spiegazioni definitive e alimentando speculazioni che hanno coinvolto figure e istituzioni di varia natura.

Il caso, lungi dall’essere una semplice scomparsa, si è rivelato un labirinto di depistaggi, omissioni e incongruenze che hanno ostacolato ogni tentativo di fare luce sugli eventi.

La manifestazione non è solo un omaggio alla memoria di Emanuela, ma anche un atto di ribellione silenziosa contro l’oblio e l’indifferenza.

È un appello a tutti coloro che, come la famiglia Orlandi, sentono la profonda necessità di verità e giustizia, indipendentemente dal potere o dalle influenze che potrebbero aver contribuito a soffocare la ricerca della verità.

Pietro Orlandi, portavoce della famiglia, lancia un invito appassionato a partecipare, auspicando una piazza gremita.

Questo gesto corale, più che mai, rappresenta un monito a non abbassare la guardia, a continuare a chiedere conto a chi ha il dovere di proteggere i più vulnerabili e a garantire che simili tragedie non si ripetano.

La sua richiesta di affluenza massiccia non è semplicemente un appuntamento, ma un atto di civica responsabilità e un richiamo alla necessità di una giustizia che, troppo spesso, sembra sfuggire.

La manifestazione è una dichiarazione d’intenti: la famiglia Orlandi non intende arrendersi, e invita tutti a condividere la stessa determinazione nella ricerca della verità, un bene prezioso e imprescindibile per la salute democratica di una comunità.

Il silenzio, in questo caso, non è un’opzione.