cityfood
cityeventi
giovedì 15 Gennaio 2026
Roma Cronaca

Emanuela Orlandi: la famiglia chiede verità, manifestazione a Roma

Redazione Roma
Redazione Roma

Il 14 gennaio di quest’anno, il ricordo di Emanuela Orlandi, la giovane donna romana inghiottita dal mistero il 22 giugno 1983, si fa ancora più tangibile.
A cinquantotto anni dalla sua nascita, la famiglia Orlandi, e in particolare Pietro Orlandi, ha indetto una pubblica manifestazione per mantenere viva la fiamma della speranza e sollecitare un rinnovato impegno nella ricerca della verità.
L’appuntamento è fissato per il 24 gennaio alle ore 16:00 in Piazza Risorgimento, un luogo simbolo di lotta per i diritti e la giustizia, scelta non casuale per sottolineare la natura del caso Orlandi, un’ombra lunga che si proietta sul tessuto della società romana e vaticana.

La scomparsa di Emanuela, avvenuta in un contesto storico e sociale particolarmente delicato, ha generato una spirale di interrogativi e teorie complessa, sfuggendo a spiegazioni definitive e alimentando speculazioni che hanno coinvolto figure e istituzioni di varia natura.
Il caso, lungi dall’essere una semplice scomparsa, si è rivelato un labirinto di depistaggi, omissioni e incongruenze che hanno ostacolato ogni tentativo di fare luce sugli eventi.
La manifestazione non è solo un omaggio alla memoria di Emanuela, ma anche un atto di ribellione silenziosa contro l’oblio e l’indifferenza.

È un appello a tutti coloro che, come la famiglia Orlandi, sentono la profonda necessità di verità e giustizia, indipendentemente dal potere o dalle influenze che potrebbero aver contribuito a soffocare la ricerca della verità.
Pietro Orlandi, portavoce della famiglia, lancia un invito appassionato a partecipare, auspicando una piazza gremita.

Questo gesto corale, più che mai, rappresenta un monito a non abbassare la guardia, a continuare a chiedere conto a chi ha il dovere di proteggere i più vulnerabili e a garantire che simili tragedie non si ripetano.

La sua richiesta di affluenza massiccia non è semplicemente un appuntamento, ma un atto di civica responsabilità e un richiamo alla necessità di una giustizia che, troppo spesso, sembra sfuggire.

La manifestazione è una dichiarazione d’intenti: la famiglia Orlandi non intende arrendersi, e invita tutti a condividere la stessa determinazione nella ricerca della verità, un bene prezioso e imprescindibile per la salute democratica di una comunità.
Il silenzio, in questo caso, non è un’opzione.

- pubblicità -
- Pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap