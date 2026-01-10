Esquilino: retata shock, irregolarità diffuse e 56.000 euro di sanzioni.

Un’operazione di ampio respiro ha recentemente fatto luce su dinamiche complesse e problematiche pervasive all’interno del mercato dell’Esquilino, un crocevia di commercio, cultura e, purtroppo, irregolarità.

L’azione congiunta delle forze dell’ordine, che ha coinvolto Polizia di Stato, Polizia Locale, Capitaneria di Porto, ASL e Ispettorato del Lavoro, ha portato a un bilancio significativo: 280 chilogrammi di prodotti alimentari sequestrati, sanzioni amministrative e penali per un valore complessivo che supera i 56.000 euro, e la sospensione temporanea dell’attività commerciale per sei esercizi.

L’indagine ha rivelato una rete intricata di violazioni, che spaziano dalla sicurezza alimentare all’immigrazione irregolare, passando per l’evasione fiscale e l’abusivismo edilizio.

Il sequestro di prodotti ittici, privi di etichette identificative e di qualsiasi tracciabilità, solleva interrogativi seri sulla filiera di approvvigionamento e sulla potenziale compromissione della salute pubblica.

La denuncia all’Autorità Giudiziaria di due titolari di attività commerciali per gravi irregolarità nella conservazione degli alimenti, con il rischio concreto di pericolo per i consumatori, sottolinea la necessità di controlli più stringenti e di una maggiore consapevolezza da parte degli operatori del settore.

L’azione non si è limitata alla verifica della conformità igienico-sanitaria, ma ha esteso il suo raggio d’indagine all’ambiente lavorativo, individuando l’impiego di lavoratori in nero e configurando reati legati alla gestione del personale.

Le contestazioni amministrative relative all’occupazione abusiva di suolo pubblico e alla mancata comunicazione di cessione dell’attività evidenziano, inoltre, criticità urbanistiche e una gestione disordinata del territorio.

L’identificazione di oltre 800 persone, con la conseguente individuazione di cinque individui privi di documenti e colpiti da provvedimenti di espulsione – di cui tre trasferiti al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Ponte Galeria – testimonia l’impegno costante nel contrasto all’immigrazione clandestina e nella tutela della legalità.

Le 23 sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, seppur apparentemente minori, contribuiscono a delineare un quadro di generale disattenzione alle normative e a una cultura dell’illegalità che permea l’area.

L’operazione dell’Esquilino non rappresenta un evento isolato, ma piuttosto una manifestazione di problemi strutturali che affliggono diverse aree urbane, richiedendo un approccio multidisciplinare e coordinato che coinvolga non solo le forze dell’ordine, ma anche le istituzioni locali, le associazioni di categoria e i cittadini stessi.

Solo attraverso un impegno collettivo sarà possibile contrastare efficacemente l’illegalità, garantire la sicurezza dei consumatori e promuovere uno sviluppo urbano sostenibile e inclusivo.

L’azione ha evidenziato la necessità di rafforzare la collaborazione tra le diverse agenzie, implementando strategie di controllo a lungo termine e promuovendo una cultura della legalità basata sulla trasparenza, la responsabilità e il rispetto delle regole.