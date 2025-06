Estate Rinfrescante: Piscine Gratuite per Anziani a Roma

“Estate Rinfrescante”: Un’Iniziativa per il Benessere degli Anziani a RomaRoma Capitale conferma il suo impegno verso la tutela della salute e il benessere sociale dei cittadini più vulnerabili con il ritorno, per il quarto anno consecutivo, dell’iniziativa “Estate Rinfrescante”. Questo progetto, cardine del più ampio “Piano Caldo” del Campidoglio, offre un’opportunità preziosa: l’accesso gratuito a 17 piscine comunali per i residenti over 70, integrando un supporto dedicato presso la Piscina della Salute del Dipartimento Politiche Sociali e Salute.L’iniziativa non si limita a mitigare l’impatto delle ondate di calore, ma si configura come un intervento di welfare mirato a contrastare l’isolamento sociale e promuovere la partecipazione attiva degli anziani alla vita della comunità. Riconoscendo il calore estivo come potenziale fattore di rischio non solo fisico, ma anche psicologico, l’amministrazione comunale intende offrire un rifugio sicuro e un’occasione di socializzazione.A partire da martedì 17 giugno, i cittadini potranno prenotare i propri accessi, fino a un massimo di 5 per persona, attraverso un centralino dedicato attivo dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 9:00 alle 15:00. Il numero di telefono da contattare è l’800 957 774, gestito in collaborazione con Farmacap. Sono disponibili complessivamente 5.000 accessi gratuiti, validi dal 22 giugno al 4 settembre.”Questo progetto è una testimonianza del nostro impegno verso una città più inclusiva e attenta alle esigenze di tutti i suoi cittadini,” sottolinea l’assessore allo Sport, Alessandro Onorato. “Offrire un ambiente fresco e confortevole, dotato di attrezzature come ombrelloni, lettini e sdraio, è solo il primo passo. Vogliamo creare un luogo di incontro, di scambio e di convivialità, contribuendo a rafforzare il tessuto sociale e contrastare la solitudine che spesso affligge gli anziani.”L’assessora alle Politiche Sociali, Barbara Funari, aggiunge: “Gli anziani rappresentano una risorsa inestimabile per la nostra città. La loro esperienza, la loro saggezza e il loro contributo sono fondamentali per costruire un futuro migliore. Questo progetto è un atto di riconoscimento e di cura, volto a garantire loro non solo la salute fisica, ma anche il benessere psicologico e la possibilità di sentirsi parte integrante della comunità. Contrastare l’isolamento sociale è un investimento nel futuro della nostra città, perché una comunità forte è una comunità che si prende cura dei suoi membri più anziani.”L’iniziativa coinvolge un’ampia rete di strutture sportive comunali distribuite su tutto il territorio romano, tra cui: Circolo Montecitorio, Aquaniene, Maximo Sport e Fitness, Fulvio Bernardini, Piscina Comunale di viale Rousseau, Aquatibur, Polo Natatorio di Pietralata, Villa De Sanctis, Piscina Comunale Roma 70, To Live Sports Center, Mario Tobia, Fonte Roma Eur, Ferratella Sporting Club, Sporting Club Ostiense, Le Cupole, Arvalia Nuoto, Piscina comunale di via Bravetta, Stella Azzurra Arena Altero Felici e la Piscina della ‘Palestra della Salute’ ASP Asilo Savoia.