Estate Romana 2025: Cultura, Inclusione e Rinascita Urbana

L’Estate Romana 2025 si presenta come un’esperienza immersiva, un invito a esplorare la città in ogni sua sfaccettatura, come suggerisce lo slogan “Vivila in lungo e al largo”. Più che una semplice stagione di eventi, si configura come un progetto culturale ambizioso, volto a riqualificare spazi urbani e a offrire un panorama artistico diversificato, pensata per intercettare una pluralità di interessi e sensibilità.Il cartellone, esteso dal 15 giugno al 15 ottobre, coinvolgerà attivamente tutti i Municipi romani, trasformando vie, piazze, parchi e, in una svolta significativa, anche le spiagge in vivaci centri culturali e di intrattenimento. Ostia, in particolare, assume un ruolo di primo piano, con un programma dedicato che valorizzerà le sue spiagge di Ponente, integrandosi in un percorso più ampio intitolato “Felicittà”, un festival Queer che celebra l’inclusione e la diversità. Un omaggio al passato arricchisce l’offerta: un festival di poesia, ispirato all’iconico evento di Castelporziano del 1979, riemerge come un ponte tra le generazioni e un tributo alla memoria culturale della città.La presentazione del ricco programma, che abbraccia discipline artistiche diverse – musica, teatro, cinema, letteratura – ha visto la partecipazione dell’assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio, del collega al Patrimonio Tobia Zevi e della presidente della commissione Cultura Erica Battaglia, a testimonianza dell’importanza strategica attribuita a questa iniziativa.Smeriglio ha sottolineato l’obiettivo di creare una città “molto viva”, un organismo pulsante capace di rispondere alle esigenze di ogni cittadino, indipendentemente dall’età o dalle condizioni economiche. L’offerta è concepita per garantire un’ampia scelta, accogliendo non solo i residenti, ma anche i turisti, i pellegrini e tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza romana autentica e coinvolgente. L’approccio mira a superare la tradizionale visione dell’estate romana come mero intrattenimento, elevandola a momento di crescita culturale e di rigenerazione urbana.Erica Battaglia, con sguardo attento alla dimensione politica dell’iniziativa, ha definito la cultura promossa dal Campidoglio come “pubblica, diffusa, accessibile, trasversale ed economicamente sostenibile”. Questo approccio sottolinea l’impegno a rendere l’arte e la cultura un bene comune, accessibile a tutti e in grado di generare un impatto positivo sulla comunità. L’aggettivo “narrativa” aggiunge un ulteriore elemento: la volontà di costruire un racconto positivo di Roma, una città che si rinnova e si trasforma per i suoi cittadini, arricchendo la loro vita culturale e sociale.Il programma completo, con dettagli su tutti gli eventi e le iniziative in programma, è disponibile online all’indirizzo www.culture.roma.it, invitando tutti a scoprire e partecipare a questa vibrante stagione culturale.