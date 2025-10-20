Fausto Barili, campione d’Italia: onore e Mondiale per Viterbo

Nella suggestiva cornice della Sala d’Ercole, all’interno del Palazzo dei Priori, il Comune di Viterbo ha voluto celebrare un esempio di tenacia, passione e talento: l’avvocato Fausto Barili, campione d’Italia assoluto over 40 di tennis.

La sindaca, affiancata dall’assessore allo sport Emanuele Aronne, ha presieduto una cerimonia che ha visto la partecipazione dei familiari di Barili e del suo fidato allenatore, testimoni di un percorso sportivo costellato di impegno e dedizione.

L’iniziativa, parte di un progetto più ampio volto alla valorizzazione delle eccellenze viterbesi, riflette la volontà dell’amministrazione comunale di riconoscere e promuovere i cittadini che, attraverso il loro talento, contribuiscono a elevare il prestigio della città.

“Questo riconoscimento non è un evento isolato, ma il coronamento di un percorso volto a identificare e celebrare coloro che si distinguono nel panorama sportivo, indipendentemente dalla disciplina”, ha affermato la sindaca, sottolineando l’importanza di offrire visibilità e supporto alle realtà sportive locali.

La vittoria di Barili rappresenta un’eredità sportiva di valore, in quanto raccoglie il testimone del padre Giorgio, figura di spicco nel mondo del tennis viterbese e promotore dello sviluppo di questo sport nel territorio.

Giorgio Barili, recentemente scomparso, ha lasciato un’impronta significativa, trasmettendo la sua passione e i suoi valori ai figli, e la vittoria di Fausto, in questo contesto, assume un significato ancora più profondo, diventando un tributo sentito e commovente.

“È un onore che mi riempie di gioia e gratitudine”, ha dichiarato un emozionato Fausto Barili, esprimendo la sua profonda riconoscenza verso la sua famiglia e il suo allenatore, pilastri fondamentali del suo percorso.

“Il seme della passione per il tennis mi è stato piantato da mio padre, e questa vittoria è un modo per onorare la sua memoria e il suo amore per questo sport.

“Ma la serata ha riservato una sorpresa: l’accesso ai prossimi campionati mondiali di tennis, un’opportunità unica per Barili di rappresentare l’Italia e, soprattutto, la sua città natale.

Questo traguardo non solo consacra il suo talento, ma apre anche nuove prospettive e stimoli per il futuro, proiettando il tennis viterbese su una scena internazionale.

La partecipazione a un evento di tale portata rappresenta un’occasione imperdibile per promuovere l’immagine di Viterbo e per ispirare le nuove generazioni di sportivi locali, dimostrando che con impegno, passione e dedizione, è possibile raggiungere obiettivi ambiziosi e portare lustro alla propria comunità.