Filobus in fiamme a Roma: indagini sulle cause e focus sulla sicurezza.

Nel cuore della notte, mentre un filobus dismesso rientrava in rimessa lungo la via Laurentina, un evento anomalo ha interrotto la quiete. Un principio d’incendio, di origine ancora da accertare, si è manifestato in maniera inaspettata all’interno del vano motore del veicolo. La rapidità di reazione dell’autista, prontamente intervenuto con l’impiego degli estintori di bordo, ha giocato un ruolo cruciale nel contenimento iniziale delle fiamme, evitando una potenziale escalation.L’episodio, prontamente segnalato, ha mobilitato i Vigili del Fuoco, che hanno proseguito le operazioni di estinzione e verificato la sicurezza dell’area, confermando l’assenza di danni strutturali al filobus e l’immediato controllo della situazione. Atac, l’azienda responsabile del servizio di trasporto pubblico, ha rilasciato una nota ufficiale per comunicare l’accaduto, sottolineando l’assenza di feriti o conseguenze negative per la popolazione.Questo incidente, pur fortunatamente senza esiti gravi, solleva interrogativi significativi sulla manutenzione preventiva dei mezzi pubblici, in particolare quelli destinati alla flotta di riserva o in fase di dismissione. La presenza di combustibili e componenti potenzialmente infiammabili in un ambiente ristretto come il vano motore richiede protocolli di ispezione rigorosi e un monitoraggio costante delle condizioni operative.L’evento offre anche un’occasione per riflettere sull’importanza della formazione del personale, volto a garantire la prontezza e la capacità di gestire situazioni di emergenza, come dimostrato dall’azione tempestiva dell’autista. La sicurezza del trasporto pubblico è una priorità assoluta e richiede un impegno continuo in termini di investimenti, procedure operative e aggiornamento delle competenze.Ulteriori indagini saranno condotte per determinare le cause precise dell’incendio e per accertare se siano necessarie modifiche alle procedure di manutenzione o ai protocolli di sicurezza per prevenire il ripetersi di simili eventi. La trasparenza nell’affrontare questo episodio e la volontà di trarre insegnamenti utili sono elementi fondamentali per garantire la fiducia dei cittadini e la continuità di un servizio essenziale come quello del trasporto pubblico.