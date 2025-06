Fiumicino, 7° riconoscimento europeo: un modello di eccellenza.

L’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino si conferma, per la settima volta consecutiva dal 2018, il punto di riferimento europeo nel panorama degli scali che movimentano oltre 40 milioni di passeggeri. Il prestigioso riconoscimento, conferito dall’Airport Council International (ACI) Europe durante la sua 35ª Assemblea Generale ad Atene, non è semplicemente un attestato di merito, ma il sigillo di un percorso evolutivo costellato di investimenti strategici e una profonda trasformazione culturale. L’ambito “Best Airport Award” premia non solo l’efficienza operativa, ma anche la capacità di anticipare le esigenze del futuro, abbracciando l’innovazione e la sostenibilità come pilastri fondamentali.Il giudizio, espresso da una giuria indipendente composta da figure apicali del settore aeronautico europeo – tra cui rappresentanti di Commissione Europea, EUROCONTROL, ITF, ECAC, SESAR JU – riflette un’analisi approfondita che va oltre i semplici indicatori di performance. La giuria ha riconosciuto un ecosistema aeroportuale che integra persone, tecnologia e processi in un sistema sinergico, orientato a massimizzare la soddisfazione del passeggero e a ridurre l’impatto ambientale.La vittoria di Fiumicino non è il frutto del caso, bensì il risultato di una visione a lungo termine perseguita con dedizione. L’aeroporto si distingue per un approccio data-driven nella gestione dei flussi, ottimizzando le risorse e migliorando la customer experience. L’implementazione di tecnologie all’avanguardia, unita a un costante aggiornamento del personale, ha permesso di creare un ambiente operativo agile e reattivo.Un elemento cruciale di questa trasformazione è l’impegno concreto verso la transizione ecologica. L’inaugurazione, a gennaio, del più esteso impianto fotovoltaico ad autoconsumo in un aeroporto europeo rappresenta un investimento significativo verso la decarbonizzazione e l’indipendenza energetica. Questo passo, in linea con gli obiettivi di sostenibilità globale, non solo riduce l’impronta ecologica dell’aeroporto, ma ne rafforza anche l’immagine di leader responsabile.Il successo di Fiumicino si estende oltre i confini europei, come testimonia la recente ascesa alla ottava posizione nella classifica mondiale stilata da Skytrax, un ulteriore segnale della sua crescente rilevanza nel contesto aeroportuale globale. La gestione di ADR, società del gruppo Mundys, ha saputo costruire un modello di eccellenza che, con un impegno costante verso l’innovazione e l’attenzione al cliente, proietta l’aeroporto romano verso un futuro sempre più luminoso e sostenibile. Il riconoscimento ACI Europe non è quindi solo un premio, ma un punto di partenza per nuove sfide e per un continuo miglioramento.