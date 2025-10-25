Forme e Colori: L’artigianato artistico della Tuscia risplende a Viterbo

La vibrante cornice di Palazzo Brugiotti, sede della Fondazione Carivit a Viterbo, ha ospitato ieri sera la cerimonia conclusiva della diciottesima edizione di “Forme e Colori”, un evento che si conferma come punto di riferimento imprescindibile per l’artigianato artistico della Tuscia.

La manifestazione, promossa con forza dalla Cna Viterbo-Civitavecchia, ha beneficiato del prestigioso patrocinio del Parlamento Europeo, della Regione Lazio, dell’Amministrazione Comunale e, naturalmente, del solido e costante supporto della Fondazione Carivit, istituzione che da anni si distingue per il suo impegno nella promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e artistico del territorio.

“Forme e Colori” non è una semplice mostra, ma un crogiolo di creatività e abilità artigianale, un’occasione unica per ammirare e celebrare il talento di maestri artigiani che, con passione e dedizione, trasformano la materia in opere d’arte.

Quest’anno, come ogni anno, il Museo della Ceramica della Fondazione Carivit si è trasformato in un palcoscenico espositivo, accogliendo un ricco campionario di creazioni artistiche di altissimo livello.

Il contributo economico della Carivit, che si è esteso oltre la generosa concessione della sede, ha contribuito a premiare i vincitori, riconoscendo il loro impegno e la loro capacità di innovare e interpretare la tradizione.

La serata ha visto la partecipazione di illustri ospiti, testimoniando l’importanza dell’evento a livello locale, regionale ed europeo.

Oltre al presidente della Fondazione Carivit, Luigi Pasqualetti, la sindaca Chiara Frontini ha sottolineato l’importanza di sostenere iniziative come questa, capaci di rafforzare l’identità culturale del territorio.

La presidente del museo, Silvia Valentini, ha espresso la sua soddisfazione per l’impatto positivo che la mostra ha avuto sulla comunità.

A rappresentare la Cna Viterbo-Civitavecchia erano presenti il presidente Alessio Gismondi e il segretario Attilio Lupidi, affiancati dal capo di gabinetto della Cna nazionale, Gabriele Rotini, a dimostrazione del rilievo nazionale dell’iniziativa.

La giuria, attenta e qualificata, ha avuto il difficile compito di selezionare le opere meritevoli.

Il primo premio è stato assegnato a Gianluca Merlonghi, per la sua scultura in oro “La ricerca dell’essenza”, un’opera che incarna la profonda ricerca estetica e spirituale dell’artista.

Il secondo posto è andato a Marco Bracci e Armando Mortet, per “L’ Abbondanza”, un’opera che celebra la generosità della natura e la ricchezza delle risorse locali.

Il terzo premio è stato attribuito a Irene Lupidi, per “Collier”, una creazione che unisce l’eleganza del design alla maestria artigianale.

Riconoscimenti speciali sono stati conferiti a Roberta Pietrini, per “Custode del Fuoco”, un’opera che evoca immagini di protezione e calore, e a Stefania Pochesci, per “Sussurri del Bosco”, un’opera che cattura l’atmosfera incantata e misteriosa della natura.

Queste menzioni sottolineano la varietà di talenti presenti e la capacità degli artisti di esprimere emozioni e interpretazioni uniche.

“Forme e Colori” si conclude, lasciando nel cuore di tutti i presenti l’eco di una serata di arte, cultura e condivisione.