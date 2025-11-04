Formulario segreto di Gregorio XVI: un tesoro papale ritrovato.

Un tesoro dimenticato riemerge dalle ombre, riportando alla luce un frammento prezioso della storia papale: un formulario risalente al pontificato di Gregorio XVI, sottratto anni fa dall’Archivio dei Cerimonieri pontifici e ora restituito alla custodia del Sacro Palazzo Apostolico.

La sua identificazione, sigillata da un marchio d’oro – la sigla “F.

71″ – ha permesso ai Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di confermare la sua autenticità e la sua appartenenza all’archivio vaticano, segnando un successo significativo nella lotta contro il traffico illecito di beni culturali.

Il formulario, un documento di inestimabile valore storico, era utilizzato dal pontefice Gregorio XVI (1831-1846) per regolamentare l’assegnazione dei titoli cardinalizi durante i solenni Concistori, cerimonie che rappresentano un momento cruciale nella vita della Chiesa.

La sua scomparsa, rimasta a lungo un’ombra nel catalogo degli archivi pontifici, si era concretizzata in una lacuna nel registro del 1864, un’anomalia che ora trova soluzione.

L’importanza del documento risiede non solo nel suo valore materiale, ma soprattutto nel suo contenuto: un’eco diretta delle decisioni e delle dinamiche che caratterizzarono l’epoca di Gregorio XVI, offrendo uno sguardo privilegiato sulle scelte strategiche e sulle relazioni di potere all’interno della curia romana.

La sua ritrovamento è frutto di una complessa operazione, innescata da una segnalazione giunta all’Ufficio Esportazione della Soprintendenza Speciale di Roma.

Questa collaborazione tra le istituzioni civili e militari, guidata dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, testimonia l’impegno congiunto nella salvaguardia del patrimonio artistico e documentario nazionale, che include, in questo caso, un bene di proprietà della Santa Sede.

Il recupero, un successo per la tutela del patrimonio, riconosce l’importanza di una vigilanza costante e di una collaborazione sinergica tra le forze dell’ordine e le autorità ecclesiastiche.

Il prossimo martedì 11 novembre, una cerimonia simbolica vedrà il Colonnello Paolo Befera, comandante del Reparto Operativo dei Carabinieri, consegnare formalmente il manoscritto al prefetto dell’Archivio pontificio, Padre Rocco Ronzani.

Questo gesto, regolato dalla normativa vaticana sugli archivi, sottolinea il ruolo fondamentale del prefetto nella rivendicazione dei beni archivistici della Santa Sede a livello internazionale, rafforzando così la tutela e la conservazione di una memoria collettiva di inestimabile valore per la Chiesa e per il mondo.

La restituzione non è solo un atto formale, ma un’occasione per riflettere sull’importanza della memoria storica e sulla necessità di proteggere il patrimonio culturale come testimonianza tangibile del passato.