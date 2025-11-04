Frecce Tricolori annullate: lutto e sicurezza al Milite Ignoto

La consueta e solenne esibizione aerea delle Frecce Tricolori, evento storico che accompagna la cerimonia di deposizione della corona d’alloro al Sacello del Milite Ignoto all’Altare della Patria, è stata quest’anno rinunciata per una decisione di prassi, improntata alla massima cautela e al rispetto delle istituzioni.

La scelta, comunicata dal Ministero della Difesa, non si configura come una rinuncia alla memoria, bensì come una risposta responsabile a una situazione di emergenza che impone priorità stringenti.

L’annullamento dello spettacolo aereo si rende necessario a seguito del tragico episodio che ha colpito via dei Fori Imperiali, dove la Torre dei Conti ha subito due crolli, culminati in una perdita di una vita umana.

Le operazioni di messa in sicurezza dell’area, gravose e complesse, richiedono un impegno massimo di risorse e personale specializzato.

Permettere il sorvolo delle Frecce, con le sue implicazioni logistiche e potenziali interferenze, avrebbe potuto compromettere l’efficacia delle operazioni e, soprattutto, mettere a rischio ulteriori persone.

La cerimonia di commemorazione del Milite Ignoto si svolgerà comunque, come previsto dal protocollo, nel pieno rispetto del programma e nel profondo spirito di raccoglimento e onore dovuto a coloro che hanno sacrificato la propria vita per la Patria.

L’assenza delle Frecce Tricolori non diminuisce in alcun modo la solennità del momento, ma ne amplifica il significato intrinseco, invitando a una riflessione più intima e sentita sul valore del sacrificio e sulla fragilità della condizione umana.

Il Ministero della Difesa, esprimendo il proprio più profondo cordoglio per la perdita di Octay Stroici, l’operaio deceduto nell’incidente, si stringe con affetto alla sua famiglia e ai suoi colleghi, condividendo il loro dolore e offrendo sostegno in questo momento di lutto.

La scomparsa di Stroici, un lavoratore impegnato in un’opera di riqualificazione del patrimonio storico nazionale, pone l’attenzione sulla necessità di garantire standard di sicurezza sempre più elevati nei cantieri, con particolare riguardo alla tutela della vita dei lavoratori.

Questo tragico evento invita a una revisione delle procedure e a un continuo miglioramento delle misure preventive, affinché simili tragedie non si ripetano.

La memoria di Stroici, come quella di tutti i Caduti, rimarrà un monito costante al servizio del Paese.