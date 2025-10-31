Frosinone, scuola Angeloni: irruzione violenta e paura tra gli studenti

Un’irruzione violenta scuote l’istituto Angeloni: tra paura, indagine e interrogativi sull’emergenza educativaUn’ondata di sgomento ha investito questa mattina l’istituto superiore Luigi Angeloni di Frosinone, situato in una posizione strategica, a breve distanza dal cuore pulsante della città.

Intorno alle ore 10:00, un gruppo di individui, i cui volti erano occultati da indumenti scuri, ha tentato di forzare l’ingresso della scuola.

L’operatore scolastico di turno, con prontezza di riflessi, ha ostacolato il tentativo, scatenando una reazione aggressiva: insulti verbali si sono trasformati in un atto vandalico, con il lancio di una bottiglia contenente un liquido dall’odore nauseabondo.

La reazione immediata del bidello, temendo una sostanza corrosiva o infiammabile, ha innescato l’allarme di emergenza, un segnale acustico che ha interrotto bruscamente la routine scolastica.

I responsabili, approfittando della confusione, si sono dati alla fuga, lasciandosi alle spalle una scia di paura e domande.

Le telecamere di videosorveglianza, testimoni silenziose dell’accaduto, hanno immortalato i volti dei teppisti, fornendo elementi preziosi per le indagini in corso.

Immediatamente, l’istituto è stato evacuato, sospendendo le lezioni e generando un clima di tensione palpabile.

Sul posto sono intervenute tempestivamente squadre dei vigili del fuoco, carabinieri della compagnia di Frosinone e personale del 118 con un’auto medica, garantendo la sicurezza di studenti, personale scolastico e presenti.

L’analisi del liquido contenuto nella bottiglia, affidata a laboratori specializzati, ha rivelato una miscela aberrante composta da olio, urina, sapone e birra, un gesto di profonda volgarità e intento a intimidire.

Il collaboratore scolastico, colpito al volto dalla sostanza, fortunatamente non ha riportato lesioni gravi, limitandosi a una congiuntivite all’occhio destro, prontamente trattata.

I carabinieri hanno avviato un’approfondita raccolta di testimonianze e stanno esaminando con attenzione le registrazioni delle telecamere di sorveglianza, nella speranza di identificare gli autori dell’atto vandalico.

L’episodio non è isolato; il bidello, prossimo alla pensione, ha riferito agli inquirenti di tentativi precedenti da parte di gruppi di ragazzi intenzionati a entrare nella scuola.

Queste ripetute intrusioni sollevano interrogativi inquietanti sulla dinamica relazionale tra l’istituto e alcuni segmenti della popolazione giovanile, suggerendo una potenziale escalation di comportamenti antisociali.

Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha espresso la sua ferma condanna dell’accaduto, manifestando solidarietà alla comunità scolastica di Frosinone e augurando una pronta guarigione al collaboratore scolastico ferito.

L’Ufficio scolastico regionale per il Lazio sta monitorando costantemente la situazione, offrendo supporto e collaborazione.

Il ministro, in conclusione, ha sottolineato l’importanza di fare luce sulla vicenda, auspicando un intervento risolutivo per garantire la sicurezza e la serenità degli ambienti scolastici.

L’evento impone una riflessione più ampia sulla necessità di rafforzare misure di prevenzione, promuovere una cultura del rispetto e intensificare il dialogo tra scuola, famiglie e istituzioni, al fine di contrastare efficacemente la diffusione di fenomeni di bullismo e vandalismo che minano il diritto allo studio e la pacifica convivenza civile.