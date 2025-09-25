Fuga di gas a Viterbo: disagi e intervento urgente

Un evento critico ha sconvolto la viabilità di Viterbo nella serata di ieri, generando disagi diffusi e richiedendo un intervento complesso delle autorità competenti.

L’emergenza è nata attorno alle 19:30, quando segnalazioni di residenti e passanti, allarmati da una marcata e persistente percezione olfattiva di gas, hanno immediatamente attivato il sistema di allerta.

L’immediata risposta delle squadre dei vigili del fuoco, coadiuvate da tecnici specializzati della rete del gas, ha dato il via a una ricerca meticolosa dell’origine della fuga.

La natura stessa dell’evento, potenzialmente pericolosa per la sicurezza pubblica, ha imposto un approccio cauto e sistematico, che si è protratto per diverse ore.

La difficoltà nel localizzare la perdita è stata accentuata dalla vastità dell’area da ispezionare e dalla complessità della rete di distribuzione del gas che attraversa la città.

La concentrazione di gas rilevata nell’atmosfera ha reso necessaria un’ordinanza di interdizione stradale, coinvolgendo una porzione significativa della via Armando Diaz e intersecando la Cassia Sud, arteria cruciale per il traffico veicolare.

La chiusura ha inevitabilmente generato un impatto significativo sulla mobilità urbana, provocando la formazione di lunghe code e il collasso del flusso veicolare.

Gli agenti della polizia locale hanno svolto un ruolo fondamentale, implementando strategie di deviazione del traffico e garantendo la sicurezza dei pedoni e degli automobilisti.

La localizzazione precisa della fuga, avvenuta attorno alle 9:30, ha permesso di identificare la fonte del problema in un condotto principale che si estende sotto la Cassia Sud.

La riparazione, affidata a un team di specialisti, è attualmente in corso e si prevede sia completata entro la fine della mattinata.

L’evento ha messo in luce la vulnerabilità delle infrastrutture critiche e l’importanza di un monitoraggio costante della rete del gas, nonché la necessità di piani di emergenza ben definiti per rispondere prontamente a situazioni di questo tipo, minimizzando i rischi per la comunità e ripristinando la normalità nel più breve tempo possibile.

La situazione continua ad essere monitorata attentamente dalle autorità competenti.