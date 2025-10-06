Funerali Comandante Mettini e pilota Nucheli: lutto e commozione a Latina.

Domani, alle ore 10:30, l’aeroporto militare Enrico Comani di Latina Scalo si trasformerà in un luogo di raccoglimento e commosso cordoglio.

Qui, si celebreranno i funerali del Comandante del 70° Stormo, Simone Mettini, e dell’allievo pilota Lorenzo Nucheli, due figure spezzate tragicamente mercoledì in un incidente aereo che ha colpito il cuore del Parco Nazionale del Circeo, a Sabaudia.

La notizia, giunta come un fulmine a ciel sereno, ha scosso profondamente la comunità militare e civile, evocando un senso di perdita e di riflessione sulla fragilità dell’esistenza e sui rischi insiti nell’attività di chi, con coraggio e dedizione, tutela i confini aerei della nazione.

L’evento vedrà la partecipazione di un corteo solenne, composto da rappresentanti delle massime autorità militari, civili e religiose, testimoniando il valore e il rispetto dovuto a questi due uomini.

In particolare, sarà presente il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, il Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, a simboleggiare l’unità e il cordoglio dell’intera Forza Armata.

Il dolore si estende ben oltre i confini militari.

Il Comune di Serrone, in provincia di Frosinone, terra natale del giovane Lorenzo Nucheli, e il Comune di Latina, sede del 70° Stormo e luogo di servizio del Comandante Mettini, hanno proclamato il lutto cittadino, un gesto di vicinanza alle famiglie e a tutta la comunità locale.

La cerimonia funebre, densa di significato e di commozione, rappresenterà un momento di condivisione del dolore e di celebrazione della memoria di questi due eroi.

Il feretro del giovane Nucheli, simbolo di promesse inespresse e di un futuro interrotto, sarà successivamente trasferito in Ciociaria per una seconda cerimonia funebre, permettendo alla comunità di origine di dare l’ultimo saluto al proprio figlio.

Il Comandante Mettini, figura di riferimento e guida per molti, troverà la sua ultima dimora nel cimitero di Aprilia, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dei suoi colleghi e dei suoi cari.

La sua scomparsa ci invita a riflettere sul senso del dovere, sul sacrificio e sull’importanza di onorare coloro che dedicano la loro vita al servizio della Patria.