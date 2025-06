Furti alle fontane romane: Daspo e appelli alla civica responsabilità.

Roma, città eterna, custode di un patrimonio artistico inestimabile, si trova a fronteggiare un fenomeno preoccupante: il furto di monete dalle sue fontane monumentali. Episodi che, purtroppo, si ripetono con una frequenza allarmante, rivelando una commistione problematica tra l’irresponsabilità individuale e la difficoltà di garantire una vigilanza costante su luoghi iconici e ad alta fruizione pubblica.Nei recenti eventi, la Polizia Locale di Roma Capitale ha intercettato due individui, distinti ma accomunati dalla medesima azione illecita, sorprendendoli in flagranza di reato in due delle piazze più celebri della città: Piazza Navona e Piazza di Spagna. Il primo episodio, verificatosi in tarda mattinata a Piazza Navona, ha visto l’intervento degli agenti del I Gruppo Centro, che hanno fermato un cittadino italiano di 57 anni intento a sottrae denaro contante dalla Fontana del Moro, uno dei capolavori barocchi di Bernini. L’uomo, privo di documenti di identità, è stato accompagnato presso gli uffici di via della Greca, dove sono state completate le procedure di identificazione e avviate le azioni legali. Oltre alla denuncia per furto, è stata comminata una sanzione amministrativa per la violazione del regolamento comunale che vieta l’immersione in acqua delle fontane monumentali, considerate opere d’arte di pregio. Parallelamente, è stato richiesto un ordine di allontanamento dal centro storico, un provvedimento volto a prevenire ulteriori infrazioni.Il secondo episodio, a distanza di poche ore, si è verificato nel cuore del Rione Colonna, a Piazza di Spagna, uno dei luoghi simbolo del turismo internazionale. Il personale del I Gruppo Centro, impegnato nei consueti controlli notturni, ha sorpreso un uomo di 31 anni, di nazionalità straniera, intento a prelevare monete dalla Fontana della Barcaccia, un’altra gemma architettonica romana. Anche in questo caso, l’individuo è stato denunciato per furto e sottoposto a sanzioni amministrative, con l’applicazione di un provvedimento di allontanamento dal territorio comunale, come previsto dal Regolamento di Polizia Urbana.Questi episodi sollevano interrogativi complessi. Oltre alla necessità di rafforzare i sistemi di videosorveglianza e di intensificare la presenza delle forze dell’ordine, emerge l’importanza di una maggiore sensibilizzazione dei cittadini, sia italiani che stranieri, rispetto al valore inestimabile del patrimonio culturale romano. L’atto di sottrarre monete da una fontana non è solo un furto, ma una mancanza di rispetto verso la storia, l’arte e l’identità della città. Si tratta di un comportamento che denota una profonda carenza di consapevolezza civica e che, se non contrastato con fermezza, rischia di compromettere la fruibilità e la conservazione di un bene comune di inestimabile valore. L’applicazione di misure come il Daspo urbano, pur rappresentando un deterrente, non può essere considerata una soluzione esaustiva, ma solo un tassello di una strategia più ampia che coinvolga istituzioni, forze dell’ordine e, soprattutto, la comunità.