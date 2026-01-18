Gaia e Fischio: un viaggio a vapore tra storia e fantasia.

Un ponte tra il passato e il futuro si materializza con la pubblicazione di “Gaia e Fischio – Le locomotive a vapore di Pietrarsa”, un libro illustrato pensato per avvicinare i più giovani alla storia del trasporto ferroviario italiano.

L’opera, presentata all’Highlands Institute di Roma, è il frutto di una collaborazione sinergica tra Scci e la Fondazione FS Italiane, un’unione che mira a trasmettere un patrimonio culturale di inestimabile valore alle nuove generazioni.

Il racconto, scritto da Camilla Anselmi e arricchito dalle evocative illustrazioni di Sara Scatragli, segue le peripezie di Gaia, una bambina dalla curiosità insaziabile.

Alla ricerca del suo amato gattino, Fischio, Gaia si imbatte nel Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, un vero scrigno di memorie che racchiude il germe della rivoluzione industriale italiana.

Il percorso di scoperta si snoda attraverso locomotive imponenti, officine silenziose e le figure chiave che hanno plasmato la prima rete ferroviaria del Regno delle Due Sicilie: la Napoli-Portici.

A fare da guida esperta è Ferdinando II di Borbone, il sovrano illuminato che, nel XIX secolo, intuì il potenziale del nuovo mezzo di trasporto per lo sviluppo economico e sociale del suo regno.

Il volume non si limita a una semplice cronologia di eventi, ma cerca di trasmettere l’atmosfera di un’epoca, l’entusiasmo per le innovazioni tecnologiche, le sfide ingegneristiche e l’impatto sociale che la ferrovia ebbe sulla vita delle persone.

L’uso di un linguaggio accessibile e di un’impaginazione curata, con illustrazioni a colori per il presente e in scala di grigi per il passato, facilita la comprensione e stimola la fantasia dei giovani lettori.

L’opera si inserisce in una collana di racconti dedicati all’infanzia, proseguendo il percorso iniziato con “Storie di Treni”, un ulteriore impegno nel rendere tangibile la storia a chi guarda al futuro.

Francesco Pizzo, Amministratore Delegato di Scci, ha sottolineato l’importanza di investire nella cultura e nell’educazione, offrendo ai bambini storie che nutrano la loro immaginazione e li stimolino alla scoperta.

“Come i treni, i sogni hanno bisogno di fondamenta solide, ma anche della libertà di esplorare orizzonti inesplorati”, ha affermato, evidenziando il ruolo dei centri commerciali Scci come piattaforme per la promozione di iniziative culturali e formative.

La rigorosa consulenza tecnico-scientifica offerta dalla Fondazione FS Italiane garantisce la correttezza e l’autenticità dei contenuti, testimoniando l’impegno nel preservare e valorizzare il patrimonio ferroviario nazionale, un tassello fondamentale della storia industriale del Paese.

La presentazione, alla quale hanno partecipato figure di spicco come Luca Caramella e Claudia Frattini, ha rappresentato un’occasione per la città di Roma per riflettere sull’importanza della divulgazione storica e sul potere dei libri come strumenti di crescita e di trasmissione del sapere.

Il volume sarà distribuito gratuitamente a studenti dei territori serviti dai centri commerciali Scci e ha ottenuto il prestigioso patrocinio di enti locali e istituzioni regionali, a testimonianza del suo valore educativo e culturale.