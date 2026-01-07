Gianni Di Vita torna a casa: lutto, mistero e speranza nel Molise.

Il ritorno a casa di Gianni Di Vita, dopo un decennio di sofferenza strappato alla sua quotidianità, è un atto di necessità più che di conforto.

Dieci giorni trascorsi tra le mura dell’ospedale Spallanzani di Roma, un centro di eccellenza nella gestione delle malattie infettive, hanno segnato un capitolo doloroso, preludio all’imminente addio alla figlia Sara, quindici anni, e alla moglie, Antonella Di Ielsi, cinquant’anni.

Il via libera per le dimissioni rappresenta il presupposto imprescindibile per poter dare degna sepoltura alle sue amatissime, un rituale di congedo gravido di lutto e di interrogativi.

L’annuncio della data dei funerali, previsto a Pietracatella, in provincia di Campobasso, sarà accompagnato dalla proclamazione del lutto cittadino, un gesto di partecipazione e di cordoglio per un evento che ha profondamente scosso l’intera comunità.

Il ritorno nella sua terra natale, il Molise, è un’esperienza intrisa di amarezza.

Il suono dei campanili, il profumo dei campi, la vista dei monti, tutto si tinge di una malinconia insopportabile.

La scuola, il liceo Classico “Mario Pagano” di Campobasso, è teatro di un dolore silenzioso.

I compagni di classe di Sara affrontano un rientro traumatizzante, il banco della ragazza, testimone dei suoi sogni e delle sue aspirazioni, rimane vuoto, un monito costante dell’assenza.

La scuola, luogo di crescita e di condivisione, si appresta a commemorare la studentessa scomparsa, cercando di trasformare il dolore in memoria.

L’ombra del mistero, tuttavia, incombe.

Le indagini per ricostruire l’esatta dinamica delle due tragiche morti procedono senza sosta, un’inchiesta complessa che si articola attorno a quattro pilastri fondamentali: il referto delle autopsie, che potrebbero rivelare dettagli cruciali sulle cause del decesso; le analisi condotte dal Centro Antiveleni, alla ricerca di tracce di sostanze tossiche; gli esami sugli alimenti consumati da Sara e Antonella, per individuare eventuali contaminazioni; e gli accertamenti clinici effettuati presso lo Spallanzani, volti a comprendere le condizioni preesistenti e le reazioni a fattori esterni.

L’apporto di Gianni Di Vita, una volta rientrato in Molise, si rivelerà probabilmente determinante.

La sua testimonianza diretta, la sua memoria dei giorni precedenti al ricovero, potrebbero fornire elementi inattesi e cruciali per gli investigatori della Squadra Mobile, che non escludono un interrogatorio formale nelle prossime ore.

La sua voce, fragile ma determinata, potrebbe illuminare un percorso tortuoso, alla ricerca della verità, per comprendere la causa di una perdita così devastante e per restituire alla comunità un barlume di speranza in un momento di profondo lutto.

Il silenzio, ora, deve cedere il passo alla ricerca di risposte.