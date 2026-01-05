Giubileo ed Epifania: Polizia Locale al massimo per sicurezza e viabilità

Per garantire la sicurezza e la fluidità delle celebrazioni conclusive del Giubileo e dell’Epifania, la Polizia Locale ha attivato un dispositivo di controllo e viabilità potenziato, con un’imponente presenza sul territorio a partire dalle prime ore di questa mattina.

L’operazione mira a gestire l’afflusso di fedeli e visitatori, assicurando al contempo la continuità dei servizi essenziali e minimizzando eventuali disagi.

Un centinaio di agenti, coadiuvati da personale di supporto e con l’ausilio di tecnologie avanzate per il monitoraggio del flusso di persone, sono impiegati per garantire un ambiente sicuro e ordinato in prossimità di Piazza San Pietro e lungo i percorsi di accesso.

L’intensificazione dei controlli non si limita alla prevenzione di comportamenti scorretti o atti vandalici, ma include anche attività di assistenza e informazione per i visitatori, spesso provenienti da paesi lontani e meno familiari con le dinamiche urbane.

A partire dalle sei di domani, entrerà in vigore una complessa disciplina di traffico, che prevede la chiusura al transito veicolare in un’area estesa, incentrata su via della Conciliazione e Piazza San Pietro.

Queste restrizioni, temporanee ma rigorose, sono necessarie per consentire la celebrazione delle funzioni religiose e la partecipazione di un vasto pubblico, garantendo al contempo la sicurezza di tutti.

Parallelamente, saranno istituiti divieti di sosta in zone strategiche, finalizzati a favorire la circolazione pedonale e a prevenire l’intasamento delle vie di accesso.

L’afflusso massiccio di persone, già evidente oggi, ha reso necessaria una prima misura di gestione del traffico, con l’interruzione temporanea della circolazione in via del Mascherino, in direzione di Piazza Pio XII.

Questa decisione, seppur momentanea, è stata adottata per agevolare il movimento di turisti e pellegrini diretti verso la Porta Santa, evitando situazioni di sovraccarico e garantendo un flusso più controllato.

Si tratta di una strategia dinamica, capace di adattarsi alle esigenze del momento e di rispondere prontamente alle criticità che possono emergere durante un evento di tale portata, che coinvolge una comunità internazionale e richiede una pianificazione dettagliata e una gestione flessibile.

L’obiettivo primario rimane la salvaguardia dell’incolumità pubblica e la valorizzazione del significato spirituale e culturale di queste celebrazioni.