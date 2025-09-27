Guasto Alta Velocità Roma-Napoli: Disagi e Ritardi Fino a un’Ora

Un imprevisto guasto tecnico sulla linea Alta Velocità Roma-Napoli sta generando disagi significativi per i viaggiatori, con ritardi potenzialmente fino a un’ora e deviazioni del percorso.

La problematica, localizzata nei pressi di Cassino, ha impattato direttamente sulla regolarità del servizio, costringendo i convogli a percorrere la tratta alternativa attraverso la stessa Cassino.

L’evento, la cui natura specifica non è stata immediatamente divulgata, ha immediatamente innescato un piano di gestione dell’emergenza da parte di Trenitalia, volto a minimizzare l’impatto sulla clientela e a ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.

Le squadre tecniche sono già al lavoro per diagnosticare la causa del guasto e procedere con le riparazioni necessarie.

Al momento, tre treni Alta Velocità sono stati direttamente coinvolti e temporaneamente fermi, generando un effetto domino sulla programmazione di numerosi altri collegamenti.

Si tratta del Frecciarossa 9648 in partenza da Napoli Centrale con destinazione Milano Centrale (orario previsto: 14:55, arrivo stimato: 19:24), del Frecciarossa 9428 da Napoli Centrale a Venezia Santa Lucia (orario previsto: 15:04, arrivo stimato: 20:34) e del Frecciargento 8317 in partenza da Roma Termini con direzione Lecce (orario previsto: 15:52, arrivo stimato: 21:48).

La scelta di deviare i treni attraverso Cassino rappresenta una soluzione temporanea per garantire la prosecuzione del viaggio, seppur con un aumento dei tempi di percorrenza.

Questa decisione, tipica delle procedure di gestione di emergenza ferroviaria, mira a bilanciare l’esigenza di mantenere una certa continuità del servizio con le limitazioni imposte dalla tratta alternativa, che spesso presenta caratteristiche diverse rispetto alla linea Alta Velocità.

I passeggeri sono invitati a consultare costantemente il sito web di Trenitalia e l’app Trenitalia per aggiornamenti in tempo reale sulla situazione, eventuali modifiche agli orari e indicazioni sulle alternative di viaggio.

L’azienda sottolinea l’impegno a fornire un servizio di assistenza adeguato e a informare tempestivamente i passeggeri sull’evoluzione della situazione, auspicando un rapido ritorno alla normalità operativa.

La gestione di un evento come questo evidenzia la complessità della rete ferroviaria ad alta velocità e la necessità di protocolli efficaci per affrontare imprevisti e garantire la sicurezza e la puntualità dei viaggiatori.