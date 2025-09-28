Half Marathon a Viterbo: Sport, Inclusione e Benessere per Tutti

La decima edizione della Settimana Europea dello Sport ha illuminato Viterbo con un evento di portata significativa: la prima Half Marathon cittadina, un’iniziativa che ha saputo coniugare sport, inclusione e promozione di uno stile di vita attivo e sano.

Sostenuta dal Parlamento Europeo e dalla Commissione Europea, in sinergia con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), l’amministrazione comunale e provinciale, e la Regione Lazio, la manifestazione, orchestrata da ASD Viterbo Runners con il supporto operativo di Opes risorse, ha trasceso la semplice competizione sportiva per divenire un vero e proprio momento di aggregazione sociale.

Alle prime ore del mattino, un fiume di oltre 1500 atleti, provenienti da diverse regioni d’Italia e con diversi livelli di preparazione fisica, si è riversato in via Marconi, il cuore pulsante dell’evento.

Il percorso, rigorosamente di 21 chilometri, ha rappresentato la sfida principale per i mezzofondisti, mentre le staffette a squadre, articolate in quattro frazioni da 5 chilometri ciascuna, hanno incoraggiato la collaborazione e il lavoro di gruppo.

Particolarmente commovente è stata la “Run for All”, una corsa non competitiva di 1 chilometro, aperta a bambini, famiglie e persone con disabilità, che ha incarnato lo spirito inclusivo della manifestazione.

La partenza, data ufficialmente dalla vicepresidente del Parlamento Europeo Antonella Sberna e dalla sindaca di Viterbo Chiara Frontini, ha segnato l’inizio di una giornata ricca di emozioni e di energia positiva.

La cerimonia di premiazione, svoltasi alle ore 11:30 in Piazza San Lorenzo, sotto l’imponente scenario del Palazzo Papale, ha celebrato i risultati degli atleti.

Il traguardo, raggiunto con fatica e determinazione, è stato salutato dalle autorità presenti, tra cui la sindaca Frontini, la vicepresidente Sberna, il presidente della commissione ambiente del Parlamento Europeo Mauro Rotelli e il consigliere regionale Daniele Sabatini, testimoniando l’importanza dell’evento per il territorio.

La vittoria nella categoria maschile è andata a Marouan Razine, mezzofondista di 34 anni che veste i colori dell’Esercito Italiano, dimostrando abilità e resistenza.

Raffaele Mastrolorenzo, dell’Atletica La Sbarra di Roma, si è classificato secondo, seguito da Andrea Rofena dell’Atletica Montefiascone.

Sara Pastore ha conquistato il primo posto nella categoria femminile, aggiungendo prestigio alla competizione.

La presenza di Giorgio Calcaterra, tre volte campione del mondo di ultramaratona, ha ulteriormente elevato il profilo dell’evento, ispirando i partecipanti con il suo esempio di dedizione e passione per lo sport.

La Half Marathon di Viterbo non è stata quindi solo una competizione atletica, ma un’occasione per promuovere i valori dello sport, l’inclusione sociale e la celebrazione della salute e del benessere per tutti i cittadini, lasciando un’eredità positiva per la comunità viterbese.